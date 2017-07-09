Avusturya'da zafer Bottas'ın
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 9. yarışı Avusturya Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas birinci oldu.
İyi bir startla yarışa tutunan Bottas, son bölümde Alman pilot Sebastian Vettel'in ataklarına rağmen yerini koruyarak 1.21.48.523'lük derecesiyle sezonun ve kariyerinin ikinci birinciliğine ulaştı.
Ferrari pilotu Vettel, son metrelerde zorladığı Bottas'ın 0.658 saniye gerisinde ikincilikle yetindi. Bitiş çizgisini 3. sırada geçen Red Bull-TAG Heuer sürücüsü Daniel Ricciardo, podyuma çıkan bir diğer isim oldu. Lewis Hamilton ise 4. sırayı aldı.
Puanını 171'e çıkaran pilotlar klasmanı lideri Vettel ile takipçisi Hamilton arasındaki fark 20 puana yükseldi. İki sürücüyü, 136 puanla Bottas izledi.
Sezonun 10. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si, 16 Temmuz'da yapılacak.
Avusturya Grand Prix'sinde ilk 10'a giren pilotlar şunlar:
1. Valtteri Bottas (Mercedes)
2. Sebastian Vettel (Ferrari)
3. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer)
4. Lewis Hamilton (Mercedes)
5. Kimi Raikkonen (Finlandiya)
6. Romain Grosjean (Haas-Ferrari)
7. Sergio Perez (Force India-Mercedes)
8. Esteban Ocon (Force India-Mercedes)
9. Felipe Massa (Williams-Mercedes)
10. Lance Stroll (Williams-Mercedes)
- Pilotlar ve takımlar klasmanı
Avusturya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası da şöyle oluştu:
Pilotlar klasmanı:
1. Sebastian Vettel (Almanya) - 171 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 151
3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 136
4. Daniel Ricciardo (Avustralya) - 107
5. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 83
Takımlar klasmanı:
1. Mercedes - 287
2. Ferrari - 254
3. Red Bull - 152
4. Force India - 89
5. Williams - 40
- 09 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:58
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Kadrodan çıkarıldı, kamptan gönderildi!
Toplam 1
Yorum
gs kim alir bunu
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O forma 3 beden büyük gelir
Toplam 26
Yorum
6-0 fb Sneijderi de gönderdiler artık ikinci 6-0 bu sene kesin olur : ))))
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F.Bahçe'den Mehmet Ekici açıklaması
Toplam 1
Yorum
Xxx Gs lı olarak çok geçmiş olsun diyorum büyük paralara oynayan futbolcularımızın sakatlanmasını kimse istemez rekabet iyi futbolcularla güzel
Avusturya'da zafer Bottas'ın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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