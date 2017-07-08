Pole pozisyonu Bottas'ın
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışı Avusturya Grand Prix'sine Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sıradan başlayacak.
Spielberg kentindeki 4 bin 318 metrelik pistte 71 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında, Fin sürücü Bottas, 1.04.251'lik derecesiyle Formula 1 kariyerinde ikinci kez pole pozisyonunun sahibi oldu.
Formula 1'de 4 kez (2010, 2011, 2012, 2013) dünya şampiyonluğu yaşayan Ferrari'nin Alman sürücüsü Sebastian Vettel, 1.04.293'lük süresiyle ikinciliği elde etti.
Aracında vites değişikliğine gitmesi sebebiyle yarınki yarışa 5 sıra geriden başlama cezası verilen Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise 1.04.424 ile sıralama turlarını üçüncü tamamladı.
Şu ana kadar koşulan 8 yarışta, Avustralya, Bahreyn ve Monaco'da Vettel, Çin, Kanada ve İspanya'da Hamilton, Rusya'da Bottas ve Azerbaycan'da ise Daniel Ricciardo kürsünün zirvesine çıktı.
Yarın TSİ 15.00'te başlayacak Avusturya Grand Prix'sinde ilk 10 sıradaki pilotlar ve dereceleri şöyle:
1. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.04.251
2. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.04.293
3. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.04.424
4. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.04.779
5. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer) 1.04.896
6. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer) 1.04.983
7. Romain Grosjean (Haas-Ferrari) 1.05.480
8. Sergio Perez (Force India) 1.05.605
9. Estaban Ocon (Force India) 1.05.674
10. Carlos Sainz (Toro Rosso) 1.05.726
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:43
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Sneijder'in forması Belhanda'ya verildi
Toplam 23
Yorum
Keita Ben kulübün ve kulübü temsil eden Başkanın yanındayım. Sneijder ayıp etti. Yapacak bir şey yok..
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Sneijder'in forması Belhanda'ya verildi
Toplam 23
Yorum
gslı Belhanda= emre çolak,Selçuk inan Kimse belhandadan sneijder performansı beklemesin. Ben başka bir şey demiyorum. Geçmiş olsun bitiyoruz.
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Kucka gönülleri fethetti
Toplam 12
Yorum
Bursa Biz 2 gol atma kakın var
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