Sıradaki durak Avusturya

Avusturya'nın Spielberg kentinde, 4 bin 318 metrelik pistte 71 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 15.00'te başlayacak. Yarış ise 9 Temmuz Pazar günü aynı saatte koşulacak.

Sezonun şu ana kadar koşulan 8 yarışında, Avustralya, Bahreyn ve Monaco'da Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Çin, Kanada ve İspanya'da Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Rusya'da Valtteri Bottas ve Azerbaycan'da ise Daniel Ricciardo kürsünün zirvesine çıktı.



Pilotlar ve takımlar klasmanı

Formula 1'de Avusturya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar klasmanı:

1. Sebastian Vettel (Almanya) - 153 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 139

3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 111

4. Daniel Ricciardo (Avustralya) - 92

5. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 73



Takımlar klasmanı:

1. Mercedes - 250

2. Ferrari - 226

3. Red Bull - 137

4. Force India - 79

5. Williams - 37