Sıradaki durak Avusturya
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Avusturya'da yapılacak sezonun 9. yarışıyla sürecek.
Avusturya'nın Spielberg kentinde, 4 bin 318 metrelik pistte 71 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 15.00'te başlayacak. Yarış ise 9 Temmuz Pazar günü aynı saatte koşulacak.
Sezonun şu ana kadar koşulan 8 yarışında, Avustralya, Bahreyn ve Monaco'da Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Çin, Kanada ve İspanya'da Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Rusya'da Valtteri Bottas ve Azerbaycan'da ise Daniel Ricciardo kürsünün zirvesine çıktı.
Pilotlar ve takımlar klasmanı
Formula 1'de Avusturya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:
Pilotlar klasmanı:
1. Sebastian Vettel (Almanya) - 153 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 139
3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 111
4. Daniel Ricciardo (Avustralya) - 92
5. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 73
Takımlar klasmanı:
1. Mercedes - 250
2. Ferrari - 226
3. Red Bull - 137
4. Force India - 79
5. Williams - 37
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:53
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Üç yıldızlı Beşiktaş
Toplam 20
Yorum
CC DEMEZSEN DEME SENİN DEMENLE OLACAK YADA OLMİCAK KENDİNİ NİMETTEN GÖRME ÇEKEMEYİM DEĞİŞİK KONULARA GİRME KARA CAHİL
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Gönderilecek isimler netleşti
Toplam 5
Yorum
Ts.61 İbanez yusuf ndoye aytaç aykut sefa onazi bunları gönder ersun yanal ey ersun rodelgadan ne istiyosun öyle bir golcüyü 5_6milyon €
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İşte Van Persie'nin yıllık ücreti
Toplam 26
Yorum
peki doğru demişsin, baksana gelmedi aradan iki sene geçti ortada yok. :)
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