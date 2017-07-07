Otomobil sporlarında iki ayrı organizasyon

Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 4. ayağı olan Mapfre Sigorta Tırmanma Yarışı, İstanbul Otomobil Sporları Kulübü (İSOK) tarafından Şile Belediyesinin katkıları ile Şile Ovacık köyünde organize edilecek.

Şile Belediye Meydanı'ndan yarın verilecek sembolik start ve havuzlu meydanda yapılacak drift gösterisi ile gerçekleştirilecek yarışmanın antrenman çıkışları, 9 Temmuz Pazar günü 3,8 kilometre uzunluğundaki parkurda saat 09.00-11.30 arasında yapılacak.

Antrenmanların ardından saat 12.30'da ilk çıkışla yarış başlamış olacak. Asfalt zemine sahip parkurda, 4 çıkış üzerinden koşulacak yarış saat 19.30'da servis alanında yapılacak olan ödül töreniyle son bulacak.

İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Antalya illerinden 30'a yakın sporcu katılımı beklenen yarışa, ApexMasters pilotları da drift gösterileri ile renk katacak.



Off-road heyecanı Korucuk'ta

Türkiye Off-road Şampiyonası 3. ayak yarışı da hafta sonu 54 Otomobil Sporları Kulübü tarafından Sakarya şehir merkezinde yer alan Korucuk mevkisinde gerçekleştirilecek.

Adapazarı Belediyesi, Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü katkılarıyla hazırlanan organizasyon, yarın saat 13.00'te başlayacak. İlk gün, mukavemet etabının 3 kez geçilmesinin ardından saat 17.30'da sona erecek. 9 Temmuz Pazar günü ise saat 11.00'den itibaren seyirci etabının 4 kez geçilmesi ile devam edecek olan yarış, 18.00'de yapılacak ödül töreni ile son bulacak.