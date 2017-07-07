Hamilton 5 sıra arkadan başlayacak
Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, cezası nedeniyle pazar günü Avusturya'da koşulacak Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 9. etabına beş sıra geriden başlayacak.
Formula 1'den yapılan açıklamada, araçlarda vites değişikliği yapılabilmesi için 6 yarış boyunca beklenmesi gerektiği, Hamilton'ın ise bu süreyi beklemeden pazar günkü yarışta söz konusu değişikliğe gideceğini belirtmesi sebebiyle 5 sıra arkadan başlama cezası aldığı belirtildi.
Cezayı kabul eden Mercedes tarafından yapılan açıklamada ise Bakü'de yapılan son yarışta Hamilton'ın aracının vites kutusunda arıza yaşandığı ve bu nedenle Avusturya'daki etapta vites değişikliğinin zorunlu bir durum olduğu ifade edildi.
Hamilton, Avusturya Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanında Ferrari pilotu Alman Sebastian Vettel'in 14 puan arkasında ikinci sırada bulunuyor.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:18
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"Beşiktaş ve Fenerle yarışamayız"
Toplam 4
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bjk beşiktaşla yarışacak takım yok zaten rahat ol
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Sneijder'in ismi UEFA'ya bildirilmedi!
Toplam 31
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1905 HERKES GİDER BİZ KALIRIZ BİZ GALATASARAYLIYIZ
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Serdar Taşçı rafa kaldırıldı
Toplam 4
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Erciee Yaw arkadaşl almayın zaten gelecek olsada almayın artık para için kafası karışırsa yarın daha yüksek paraya bizi satar. Al medel i geç
Hamilton 5 sıra arkadan başlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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