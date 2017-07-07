 Hamilton 5 sıra arkadan başlayacak – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Hamilton 5 sıra arkadan başlayacak

    Hamilton 5 sıra arkadan başlayacak

    Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu , cezası nedeniyle pazar günü Avusturya'da koşulacak Dünya Şampiyonası'nın 9. etabına beş sıra geriden başlayacak.

    'den yapılan açıklamada, araçlarda vites değişikliği yapılabilmesi için 6 yarış boyunca beklenmesi gerektiği, Hamilton'ın ise bu süreyi beklemeden pazar günkü yarışta söz konusu değişikliğe gideceğini belirtmesi sebebiyle 5 sıra arkadan başlama cezası aldığı belirtildi.

    Cezayı kabul eden Mercedes tarafından yapılan açıklamada ise Bakü'de yapılan son yarışta Hamilton'ın aracının vites kutusunda arıza yaşandığı ve bu nedenle Avusturya'daki etapta vites değişikliğinin zorunlu bir durum olduğu ifade edildi.

    Hamilton, Avusturya Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanında Ferrari pilotu Alman Sebastian Vettel'in 14 puan arkasında ikinci sırada bulunuyor.

    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:18
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