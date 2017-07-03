Türkiye Pist Şampiyanası'nın 2'nci ayağı İzmir'de yapıldı

64 sporcunun, gölgede 40 dereciyi bulan sıcakta dereceye girmek için kıyasıya mücadele ettiği şampiyonada TMFGP 1000 sınıfında Burak Albayrak (Honda) birinci olurken TMFGP 600 sınıfında ise Ali Efe Yeğin (Yamaha) kürsünün ilk sırasına çıktı. Diğer sınıflarda ilk sırayı şu pilotlar elde etti.

125 SP: Kadir Erbay (Yamaha), 600 cc (A) Faruk Işıkkent: (Suzuki), 1000 cc (A): Murat Düvenci (Kawasaki), 1000cc (B): Harun Akgün (BMW), 600cc (B): Ali Efe Yeğin (Yamaha), 600cc (C): Murat Volkan Yıldırım (Yamaha), 1000cc (C): Kenan Sabun (Kawasaki), Bayanlar Kupası: Ayşe Aydoğan (Yamaha).