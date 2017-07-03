 Türkiye Pist Şampiyanası'nın 2'nci ayağı İzmir'de yapıldı – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Türkiye Pist Şampiyanası'nın 2'nci ayağı İzmir'de yapıldı

    Türkiye Pist Şampiyanası'nın 2'nci ayağı İzmir'de yapıldı

    Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Pist Şampiyanası'nın 2'nci ayak yarışları İzmir Ülkü Yarış Pisti'nde yapıldı.

    64 sporcunun, gölgede 40 dereciyi bulan sıcakta dereceye girmek için kıyasıya mücadele ettiği şampiyonada TMFGP 1000 sınıfında Burak Albayrak (Honda) birinci olurken TMFGP 600 sınıfında ise Ali Efe Yeğin (Yamaha) kürsünün ilk sırasına çıktı. Diğer sınıflarda ilk sırayı şu pilotlar elde etti.
    125 SP: Kadir Erbay (Yamaha), 600 cc (A) Faruk Işıkkent: (Suzuki), 1000 cc (A): Murat Düvenci (Kawasaki), 1000cc (B): Harun Akgün (BMW), 600cc (B): Ali Efe Yeğin (Yamaha), 600cc (C): Murat Volkan Yıldırım (Yamaha), 1000cc (C): Kenan Sabun (Kawasaki), Bayanlar Kupası: Ayşe Aydoğan (Yamaha).

    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:15
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