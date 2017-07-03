Türkiye Pist Şampiyanası'nın 2'nci ayağı İzmir'de yapıldı
Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Pist Şampiyanası'nın 2'nci ayak yarışları İzmir Ülkü Yarış Pisti'nde yapıldı.
64 sporcunun, gölgede 40 dereciyi bulan sıcakta dereceye girmek için kıyasıya mücadele ettiği şampiyonada TMFGP 1000 sınıfında Burak Albayrak (Honda) birinci olurken TMFGP 600 sınıfında ise Ali Efe Yeğin (Yamaha) kürsünün ilk sırasına çıktı. Diğer sınıflarda ilk sırayı şu pilotlar elde etti.
125 SP: Kadir Erbay (Yamaha), 600 cc (A) Faruk Işıkkent: (Suzuki), 1000 cc (A): Murat Düvenci (Kawasaki), 1000cc (B): Harun Akgün (BMW), 600cc (B): Ali Efe Yeğin (Yamaha), 600cc (C): Murat Volkan Yıldırım (Yamaha), 1000cc (C): Kenan Sabun (Kawasaki), Bayanlar Kupası: Ayşe Aydoğan (Yamaha).
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:15
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Luis Nani’ye onay çıktı
Toplam 5
Yorum
kartalcan aman derim elimizde mis gibi orta saha var onu bozup boyle yaslilari toplamayalim takim korunmali bir tel vida eksigimiz var sonrais sagölam
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Luis Nani’ye onay çıktı
Toplam 5
Yorum
kartalcan Nani fenerdeyken bitikti zaten.Simdi 1 sene daha gecti.elindeki tolgayi iguzhani satacaksin para gelsin diye yerine bu takozlari mi alacaksi
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Luis Nani’ye onay çıktı
Toplam 5
Yorum
yanlis isler... ya birakin naniyi maniyi kafayi mi yedik. Bizim neye ihtiyacimiz var.Acilen Abu Talisca olayini netlestirelim.Vidayi da aldik mi transfer ok
Türkiye Pist Şampiyanası'nın 2'nci ayağı İzmir'de yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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