 Burcu’nun talihsizliği – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
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    02 Temmuz 2017, Pazar
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    Burcu’nun talihsizliği

    Burcu’nun talihsizliği
    Avrupa Ralli Kupası kapsamındaki Balkan Ralli Kupası'nın 4. yarışı Troia Rally'de yarışan milli sporcu Bucak'ın kullandığı araç yandı. Çanakkale'deki organizasyonda yarış dışı kalan Burcu, çok üzüntüsünü dile getirdi.
    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:44
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