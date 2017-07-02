Burcu’nun talihsizliği
Avrupa Ralli Kupası kapsamındaki Balkan Ralli Kupası'nın 4. yarışı Troia Rally'de yarışan milli sporcu Burcu Çetinkaya Bucak'ın kullandığı araç yandı. Çanakkale'deki organizasyonda yarış dışı kalan Burcu, çok üzüntüsünü dile getirdi.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray'ın kaptanı 'çubukluyu' giyiyor!
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hasna transferler patlassin
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Kucka geliyor
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tsli muhammet i gönder rodallegadan 1 üst seviyeli golcü alın
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Wesley Sneijder karmaşası
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gs adam basımıza de jongu musallat etti eğer bu portakallar kalırsa son senelerinde tudoru yiyip giderler..
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