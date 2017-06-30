MotoGP'de sıradaki durak Almanya

Chemnitz kentindeki 3,7 kilometrelik Sachsenring pistinde yarın TSİ 15.10'da sıralama turları gerçekleştirilecek. Yarış ise 2 Temmuz Pazar günü TSİ 15.00'te yapılacak.

İlk 5 yarışı İspanyol pilotların kazandığı MotoGP'de son 3 ayağı ise İtalyan sürücüler birinci sırada tamamladı. Movistar Yamaha takımından Maverick Vinales birinci, ikinci ve beşinci etaptaki yarışlardan galip ayrıldı. Repsol Honda takımının sürücülerinden Marc Marquez üçüncü, Dani Pedrosa da dördüncü etapta galibiyete ulaştı. Altıncı ve yedinci yarışta Ducati takımından İtalyan Andrea Dovizioso, sekizinci etapta ise Movistar Yamaha'dan İtalyan Valentino Rossi zirveyi rakiplerine bırakmadı.

Sezonun ilk 8 yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:

1. Andrea Dovizioso (İtalya) 115 puan

2. Maverick Vinales (İspanya) 111

3. Valentino Rossi (İtalya) 108

4. Marc Marquez (İspanya) 104

5. Dani Pedrosa (İspanya) 87