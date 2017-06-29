Öncü kardeşler Almanya'da piste çıkacak
Milli motosikletçi ikiz kardeşler Can Öncü ve Deniz Öncü, Redbull MotoGP Rookies Kupası’nın 5. ve 6. yarışlarında yarın Almanya’da mücadele edecek.
Redbull MotoGP Rookies Kupası, yarın Almanya'nın Sachsenring pistinde serbest antrenmanlar ile başlayacak. Genç sporcular aynı gün sıralama antrenmanlarına da katılacak.
3 bin 671 kilometrelik pistteki 5. yarış 1 Temmuz Cumartesi günü TSİ 17.30'da, 19 tur üzerinden koşulacak. Kupanın 6. ayak yarışı ise 2 Temmuz Pazar günü ise TSİ 16.30'da start alacak.
Sezonun 4. yarışı sonunda Can Öncü 66 puanla ikinci, Deniz Öncü de 23 puanla 10. sırada bulunuyor.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:42
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Gomis'in maliyeti belli oldu
Toplam 23
Yorum
yuh gomis kesinlikle bu kadar parayı etmez ortalama bir forvet sonuçta açın kariyerine bakın.futbolcuları alırken çok abartıyoruz.sonra puff
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Gomis'in maliyeti belli oldu
Toplam 23
Yorum
pompei26 oha ... 15 milyon € tabi para kendi ceblerinden çıkmıyor. yazıklar olsun...
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Gomis'in maliyeti belli oldu
Toplam 23
Yorum
trolllll Bir örnek versene yarı paraya kaliteli biri.
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