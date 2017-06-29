Öncü kardeşler Almanya'da piste çıkacak

Redbull MotoGP Rookies Kupası, yarın Almanya'nın Sachsenring pistinde serbest antrenmanlar ile başlayacak. Genç sporcular aynı gün sıralama antrenmanlarına da katılacak.

3 bin 671 kilometrelik pistteki 5. yarış 1 Temmuz Cumartesi günü TSİ 17.30'da, 19 tur üzerinden koşulacak. Kupanın 6. ayak yarışı ise 2 Temmuz Pazar günü ise TSİ 16.30'da start alacak.

Sezonun 4. yarışı sonunda Can Öncü 66 puanla ikinci, Deniz Öncü de 23 puanla 10. sırada bulunuyor.