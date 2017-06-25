Azerbaycan'da kazanan Ricciardo oldu

Formula 1 sezonunun 8. mücadelesi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün sokaklarında oluşturulan 6 bin 3 metrelik pistte 51 tur üzerinden yapıldı. Yarışa "pole pozisyonu"ndan başlayan Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, startta yerini korudu.

Henüz ikinci virajda, 2. sıradaki Mercedes'ten Valtteri Bottas ile 3. sıradaki Ferrari'den Kimi Raikkonen arasında temas yaşandı. Kaza sonucu Raikkonen 5'inciliğe gerilerken, aracının lastiği patlayan ve ön kanadı hasar alan Bottas, son sıraya düştü. 4. cepten kalkan Ferrari pilotu Sebastian Vettel, 2'nciliğe, 6. sıradaki Force India sürücüsü Sergio Perez ise 3'üncülüğe yükseldi.

Toro Rosso'dan Daniil Kvyat'ın otomobilinin pistin tehlikeli bir noktasında arızalanması nedeniyle 12. turda piste giren güvenlik aracı, 7 tur boyunca yarışa öncülük etti.

Force India pilotları Sergio Perez ile Esteban Ocon arasındaki 3'üncülük mücadelesi sonrası Perez, aracını garaja çekti, lastik değiştirmek için pite gelen Ocon, 14'üncülüğe düştü. Force India otomobillerinden kopan parçalar yüzünden lastiği patlayan Raikkonen de otomobilini garaja çekmek zorunda kaldı.

Olaylar sonrası güvenlik aracı, 20. turda yeniden piste girdi. Bu sırada enteresan bir olay yaşandı. Güvenlik aracının arkasında yarış lider götüren Hamilton'ın ani freni sonrası ön kanadından bir parça kopan Vettel, sinirlenerek Hamilton'ın yanına geldi ve rakibinin aracına yavaşça çarptı.

Pistteki parçaların temizlenmesi için 22. tur sonunda, yarışa yarım saat ara verildi. Bu süre zarfında araçları tamir edilen Perez ve Raikkonen, yarışa döndü.

Yarışın yeniden başladığı 23. turda Williams sürücüleri Lance Stroll ve Felipe Massa'yı geçen Red Bull'dan Daniel Ricciardo 3. sıraya çıktı.

Otomobilindeki kafa koruması yerinden çıkan Hamilton, 32. turda bu parçanın değişimi için pite girmek zorunda kaldı ve liderlikten 9'unculuğa geriledi. Hamilton ile arasındaki münakaşada haksız bulunan Vettel de aldığı 10 saniye cezasını, 34. turda çekti ve 7. sırada piste döndü. Böylece yarışa 10. sırada başlayan Ricciardo, bir anda kendisini liderlikte buldu.

Kalan bölümde yerini koruyan Ricciardo, 2.03.55.570'lik derecesiyle sezonun ilk, kariyerinin 5'inci birinciliğine ulaştı.

Son metrelerde Stroll'u geride bırakan Bottas 2. oldu. Bitiş çizgisini 3. sırada geçen Williams'ın çaylak pilotu Stroll, kariyerinde ilk kez podyuma çıktı. Vettel 4'üncü, Hamilton ise 5. sırayı aldı.

Puanını 153'e çıkaran pilotlar klasmanı lideri Vettel ile takipçisi Hamilton arasındaki fark 14 puana yükseldi. İki sürücüyü, 111 puanla Bottas izledi.

Sezonun 9. yarışı Avusturya Grand Prix'si, 9 Temmuz'da yapılacak.

Azerbaycan Grand Prix'sinde ilk 10'a giren pilotlar şunlar:



1. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer)

2. Valtteri Bottas (Mercedes)

3. Lance Stroll (Williams-Mercedes)

4. Sebastian Vettel (Ferrari)

5. Lewis Hamilton (Mercedes)

6. Esteban Ocon (Force India-Merceds)

7. Kevin Magnussen (Haas-Ferrari)

8. Carlos Sainz (Toro Rosso-Renault)

9. Fernando Alonso (McLaren-Honda)

10. Pascal Wehrlein (Sauber-Ferrari)



PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI

Azerbaycan Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası da şöyle oluştu:

Pilotlar klasmanı:

1. Sebastian Vettel (Almanya) - 153 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 139

3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 111

4. Daniel Ricciardo (Avustralya) - 92

5. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 73

Takımlar klasmanı:

1. Mercedes - 250

2. Ferrari - 226

3. Red Bull - 137

4. Force India - 79

5. Williams - 37