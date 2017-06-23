MotoGP'de heyecan Hollanda'da sürecek
Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun sekizinci yarışı, Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.
Hollanda'nın Assen kentiyle aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte yarın TSİ 15.10'da sıralama turları gerçekleştirilecek. Yarış ise 25 Haziran Pazar günü TSİ 14.00'te yapılacak. MotoGP'de düzenlenen ilk 5 yarışı İspanyol pilotlar kazanırken, son 2 ayağı ise İtalyan sürücüler birinci sırada tamamladı. Movistar Yamaha takımından Maverick Vinales birinci, ikinci ve beşinci etaptaki yarışlardan galip ayrılırken, Repsol Honda takımının sürücülerinden Marc Marquez üçüncü, Dani Pedrosa ise dördüncü etaptan zaferle ayrıldı. Altıncı ve yedinci yarışta ise Ducati takımından İtalyan Andrea Dovizioso zirveyi rakiplerine bırakmadı.
Sezonun ilk yedi yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:
1. Maverick Vinales (İspanya) 111 puan
2. Andrea Dovizioso (İtalya) 104
3. Marc Marquez (İspanya) 88
4. Dani Pedrosa (İspanya) 84
5. Valentino Rossi (İtalya) 83
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:39
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Forvete 36'lık Aduriz!
Toplam 33
Yorum
fb 2.guiza vakası gibi.
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Talisca bilmecesi!
Toplam 3
Yorum
hattrick MANU için Beşiktaş gibi bir takım bırakılır mı , bu kadar seni seven bir taraftarı olan bu takımı bırakıp gideceğine ihtimal bile vermiyorum
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Acerbi teklifi reddedildi
Toplam 3
Yorum
Aslan OYUNCU ILE ANLASIN DEVRE ARASI IMZAYI ALIN SENEYE BEDAVAYA TRANSFER YAPIN INSALLAH BIR DAHA HASTALANMAZ KALITELI STOPER HEM TEKNIK HEM SERT
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