Formula 1, 8. etapla devam edecek
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Azerbaycan'da koşulacak sezonun 8. etabıyla devam edecek.
Başkent Bakü ile aynı adı taşıyan 6 bin 3 metrelik pistte 51 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turu mücadelesi yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış da 25 Haziran Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.
Sezonun şu ana kadar koşulan 7 yarışında, Avustralya, Bahreyn ve Monaco'da Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Çin, Kanada ve İspanya'da Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Rusya'da ise Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas kürsünün zirvesine çıkmıştı.
Pilotlar ve takımlar klasmanı
Formula 1'de Azerbaycan Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar klasmanı:
1. Sebastian Vettel (Almanya) - 141 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 129
3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 95
4. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 73
5. Daniel Ricciardo (Avustralya) - 67
Takımlar klasmanı:
1. Mercedes - 222
2. Ferrari - 214
3. Red Bull - 112
4. Force India - 71
5. Toro Rosso - 29
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:56
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Forvete 36'lık Aduriz!
Toplam 33
Yorum
fb 2.guiza vakası gibi.
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Talisca bilmecesi!
Toplam 3
Yorum
hattrick MANU için Beşiktaş gibi bir takım bırakılır mı , bu kadar seni seven bir taraftarı olan bu takımı bırakıp gideceğine ihtimal bile vermiyorum
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Acerbi teklifi reddedildi
Toplam 3
Yorum
Aslan OYUNCU ILE ANLASIN DEVRE ARASI IMZAYI ALIN SENEYE BEDAVAYA TRANSFER YAPIN INSALLAH BIR DAHA HASTALANMAZ KALITELI STOPER HEM TEKNIK HEM SERT
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