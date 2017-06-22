Ayhancan Güven'den Le Mans'ta büyük başarı
Milli sporcu Ayhancan Güven, Porsche GT3 Cup Challenge Beneluxserisinde birinci, Porsche Carrera Cup'ta ise dördüncü oldu.
14 ayrı ülkeden 62 pilotun start aldığı Porsche Carrera Cup İngiltere, Fransa ve Benelux ortak yarışı 16-17 Haziran tarihlerinde Fransa'da Le Mans pistinde gerçekleştirildi.ToksportWRTtakımı adına yarışanmilli sporcu Ayhancan Güven, bu zorlu yarıştaki performansıyla göz doldurdu vedördüncü sırada finişe ulaşmayı başardı. Aynı zamanda Porsche GT3 Cup Challenge Beneluxserisini de 20 rakibi arasında birinci sırada tamamlamayan Ayhancan Güven, seride büyük bir avantaj elde etmiş oldu.Geride bıraktığı 3 zorlu yarıştaki performansı iledikkat çeken Güven, 01-02 Temmuz tarihlerinde Carrera Cup France 3. Yarışı için Fransa'nın Dijon pistinde olacak.
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:00
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Tete için jet hamle
Toplam 8
Yorum
GS battı Şimdi sabriyide gönderdiler başarısız transferlerin yerine oynayacak adamda kalmadı
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Marcelo ve Aboubakar açıklaması
Toplam 6
Yorum
kartalpençesi Marcelo kalsın, Mangala gelsin,Talisca,Abou kalsın, J.Navas ve Balotelli gelsin. Şov devam etsin.
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G.Saray uçağının ilk yolcuları
Toplam 47
Yorum
Abdullah İBRAHİMOĞLU NE YAPÇAN ACERBIYI ? HASTA VE ÇOK TEHLİKELİ NE YAPÇAN AKILLI OLUN YAA POGBAYI ALIN O DAHA SAĞLIKLI VE HEM SOL HEM SAĞ
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