 2018 Formula 1 takvimi açıklandı – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    2018 Formula 1 takvimi açıklandı

    2018 Formula 1 takvimi açıklandı

    İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Dünya Motor Sporları Konseyi'nde, Formula 1'in gelecek sezon 21 yarıştan oluşacağı kararı alındı.

    FIA'dan yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Dünya Motor Sporları Konseyi'nde, Formula 1'in gelecek sezon 21 yarıştan oluşması kararlaştırıldı.Daha önce açıklandığı gibi Malezya'nın çıkarıldığı 2018 taslak takvimine, bu yıldan farklı olarak Fransa ve Almanya Grand Prix'leri eklendi.8 Nisan'da yapılması planlanan Çin ve 16 Eylül'de yapılması planlanan Singapur yarışlarının ise düzenlenip düzenlenmeyeceğinin, ticari hak sahipleriyle anlaşılmasına bağlı olduğu ifade edildi.

    TÜRKİYE TAKVİMDE YER ALAMADI
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 11 Nisan'da Formula 1 Başkanı ve Üst Yöneticisi Chase Carey'i kabulü sonrası şampiyonaya ev sahipliği yapma ihtimali gündeme gelen Türkiye'ye ise takvimde yer verilmedi. Türkiye'nin 2018 takvimine dahil edilmesi ve İstanbul Park pistinin ev sahipliği için Formula 1 Türkiye yarışı, Cumhurbaşkanlığının himayesine alınmıştı.2018 Formula 1 Dünya Şampiyonası taslak takvimi şöyle:

    25 Mart: Avustralya
    8 Nisan: Çin
    15 Nisan: Bahreyn
    29 Nisan: Azerbaycan
    13 Mayıs: İspanya
    27 Mayıs: Monaco
    10 Haziran: Kanada
    24 Haziran: Fransa
    1 Temmuz: Avusturya
    8 Temmuz: Büyük Britanya
    22 Temmuz: Almanya
    29 Temmuz: Macaristan
    26 Ağustos: Belçika
    2 Eylül: İtalya
    16 Eylül: Singapur
    30 Eylül: Rusya
    7 Ekim: Japonya
    21 Ekim: ABD
    28 Ekim: Meksika
    11 Kasım: Brezilya
    25 Kasım: Abu Dabi

    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:31
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