2018 Formula 1 takvimi açıklandı

FIA'dan yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Dünya Motor Sporları Konseyi'nde, Formula 1'in gelecek sezon 21 yarıştan oluşması kararlaştırıldı.Daha önce açıklandığı gibi Malezya'nın çıkarıldığı 2018 taslak takvimine, bu yıldan farklı olarak Fransa ve Almanya Grand Prix'leri eklendi.8 Nisan'da yapılması planlanan Çin ve 16 Eylül'de yapılması planlanan Singapur yarışlarının ise düzenlenip düzenlenmeyeceğinin, ticari hak sahipleriyle anlaşılmasına bağlı olduğu ifade edildi.



TÜRKİYE TAKVİMDE YER ALAMADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 11 Nisan'da Formula 1 Başkanı ve Üst Yöneticisi Chase Carey'i kabulü sonrası şampiyonaya ev sahipliği yapma ihtimali gündeme gelen Türkiye'ye ise takvimde yer verilmedi. Türkiye'nin 2018 takvimine dahil edilmesi ve İstanbul Park pistinin ev sahipliği için Formula 1 Türkiye yarışı, Cumhurbaşkanlığının himayesine alınmıştı.2018 Formula 1 Dünya Şampiyonası taslak takvimi şöyle:



25 Mart: Avustralya

8 Nisan: Çin

15 Nisan: Bahreyn

29 Nisan: Azerbaycan

13 Mayıs: İspanya

27 Mayıs: Monaco

10 Haziran: Kanada

24 Haziran: Fransa

1 Temmuz: Avusturya

8 Temmuz: Büyük Britanya

22 Temmuz: Almanya

29 Temmuz: Macaristan

26 Ağustos: Belçika

2 Eylül: İtalya

16 Eylül: Singapur

30 Eylül: Rusya

7 Ekim: Japonya

21 Ekim: ABD

28 Ekim: Meksika

11 Kasım: Brezilya

25 Kasım: Abu Dabi