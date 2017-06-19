 Sofuoğlu italya’da 4’te 4 yaptı – Fotomaç – 19 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Haziran 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Sofuoğlu italya’da 4’te 4 yaptı

    Sofuoğlu italya’da 4’te 4 yaptı

    , Dünya Süpersport Şampiyonası’nda İtalya’da bu sezon üst üste 4. kez birinci oldu, liderle farkı 5 puana indirdi.

    Dünya Süpersport Şampiyonası'nda mücadele eden Türk motosikletçimiz Kenan Sofuoğlu, İtalya'daki Misano Pisti'nde düzenlenen 7. ayak yarışında birinci oldu. Yarışa ilk sıradan başlayan Kawasaki Puccetti takımından , startta yerini korudu. 9 tur kala CIA Landlord Insurance Honda'dan Jules Cluzel'e kaptırdığı liderliği, 3 tur sonra geri alan Kenan, art arda 4'üncü, kariyerinin 42'nci birinciliğine ulaştı. PUANINI 100'e çıkaran milli sporcumuz, sürücüler klasmanı lideri Mahias ile farkı 5 puana indirdi. Şampiyonada 8. ayak 20 Ağustos'ta Almanya'da düzenlenecek. Sofoğlu yarış sonrası, "Yarışta takımdan bana şampiyona liderinin düştüğünün raporu verildi. Bu da benim bu yarıştan puan çıkarmam gerekiyor demekti" diye konuştu.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sofuoğlu italya’da 4’te 4 yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.