Sofuoğlu'ndan peş peşe 4. zafer
Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden Türk motosikletçi Kenan Sofuoğlu, İtalya'daki Misano Pisti'nde düzenlenen 7. ayak yarışında birinci oldu.
İlk sıra için Red Bull sporcusu Kenan ile mücadele eden GRT Yamaha'nın şampiyona lideri pilotu Lucas Mahias, 3. turda yaptığı kaza sonrası yarışa veda etti.
9 tur kala CIA Landlord Insurance Honda'dan Jules Cluzel'e kaptırdığı liderliği, 3 tur sonra geri alan Kenan, art arda 4'üncü, kariyerinin 42'nci birinciliğine ulaştı.
Cluzel ikinci, GRT Yamaha'dan Federico Caricasulo ise üçüncü oldu.
Bu sonuçla puanını 100'e çıkaran Kenan, sürücüler klasmanı lideri Mahias ile arasındaki farkı 5 puana indirdi.
Dünya Supersport Şampiyonası'nın 8. ayağı, 20 Ağustos'ta Almanya'da düzenlenecek.
- Sürücüler klasmanı
Sezonun 7. yarışının ardından sürücüler klasmanının ilk 5 sırasındaki puan durumu şöyle:
1. Lucas Mahias (Fransa) - 105 puan
2. Kenan Sofuoğlu - 100
3. Sheridan Morais (Güney Afrika) - 76
4. Jules Cluzel (Fransa) - 75
5. Patrick Jacobsen (ABD) - 68
- 18 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:25
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En iyisi bizdik!
Toplam 2
Yorum
Levent Alani Haklısın Ertan. Hakemlerin katkısı olmasa şampiyon siz olurdunuz, zaten FB hakemlerle Avrupa şampiyonu olmuştu. Pazar keyfi oldun, ne güzel.
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Hasan Ali kaldı
Toplam 5
Yorum
taraftar saf mı gerçekten fabri vdemirelin maaşının yarısndan da azına kalecilik yapıyor..sizce ne farkları var. vdemirel fanatik fenerliymiş miş miş..
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Dursun Özbek'ten transfer açıklaması
Toplam 3
Yorum
1905 tam destek!!
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