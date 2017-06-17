Sofuoğlu ilk sıradan başlayacak
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya'da düzenlenecek sezonun yedinci yarışına ilk sıradan başlayacak.
İtalya'nın Misano Adriatico bölgesindeki 4 bin 226 metrelik Uluslararası Marco Simoncelli Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turları sona erdi.
Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk 2 yarışında mücadele edememesine rağmen üst üste 3 etaptan zaferle ayrılarak şampiyonluk mücadelesinde yeniden iddialı konuma gelen Kawasaki Puccetti takımından milli pilot Kenan Sofuoğlu, 1.38.672'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.
CIA Landlord Insurance Honda takımının Fransız pilotu Jules Cluzel 1.38.770'lik derecesiyle sıralama turlarını ikinci sırada tamamladı.
GRT Yamaha takımı adına yarışan İtalyan pilot Federico Caricasulo ise 1.38.963'lük zamanıyla üçüncü sırayı aldı.
Yarın TSİ 12.30'da gerçekleştirilecek sezonun yedinci yarışına ilk 10 sıradan başlayacak pilotlar şöyle:
1. Kenan Sofuoğlu (Kawasaki Puccetti): 1.38.672
2. Jules Cluzel (CIA Landlord Insurance Honda): 1.38.770
3. Federico Caricasulo (GRT Yamaha): 1.38.963
4. Lucas Mahias (GRT Yamaha): 1.39.156
5. Christian Gamarino (BARDAHL EVAN BROS. Honda): 1.39.235
6. Luke Stapleford (Profile): 1.39.433
7. Sheridan Morais (Kallio): 1.39.517
8. Patrick Jacobsen (MV Agusta Reparto Corse): 1.39.535
9. Kyle Smith (GEMAR Lorini): 1.39.600
10. Gino Rea (Kawasaki Go Eleven): 1.39.786
- 17 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:28
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Batshuayi seferi
Toplam 19
Yorum
Fbli 25 milyon hiçbir türk klübü 1 kişiye veremez şu zamanda
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Hasan Ali Kaldırım'dan 3 yıllık imza!
Toplam 15
Yorum
Hasan Hasan Aliye laf edenler özetlerle ligi takip edenlerdir başka bişey değil.
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Hasan Ali Kaldırım'dan 3 yıllık imza!
Toplam 15
Yorum
OZgur En hayırlısı oldu Adam işini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor sol bek için dünya para verilmez
Sofuoğlu ilk sıradan başlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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