 Sofuoğlu ilk sıradan başlayacak – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    Sofuoğlu ilk sıradan başlayacak

    Sofuoğlu ilk sıradan başlayacak

    Milli motosikletçi , Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya'da düzenlenecek sezonun yedinci yarışına ilk sıradan başlayacak.

    İtalya'nın Misano Adriatico bölgesindeki 4 bin 226 metrelik Uluslararası Marco Simoncelli Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turları sona erdi.

    Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk 2 yarışında mücadele edememesine rağmen üst üste 3 etaptan zaferle ayrılarak şampiyonluk mücadelesinde yeniden iddialı konuma gelen Kawasaki Puccetti takımından milli pilot , 1.38.672'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

    CIA Landlord Insurance Honda takımının Fransız pilotu Jules Cluzel 1.38.770'lik derecesiyle sıralama turlarını ikinci sırada tamamladı.

    GRT Yamaha takımı adına yarışan İtalyan pilot Federico Caricasulo ise 1.38.963'lük zamanıyla üçüncü sırayı aldı.

    Yarın TSİ 12.30'da gerçekleştirilecek sezonun yedinci yarışına ilk 10 sıradan başlayacak pilotlar şöyle:

    1. Kenan Sofuoğlu (Kawasaki Puccetti): 1.38.672

    2. Jules Cluzel (CIA Landlord Insurance Honda): 1.38.770

    3. Federico Caricasulo (GRT Yamaha): 1.38.963

    4. Lucas Mahias (GRT Yamaha): 1.39.156

    5. Christian Gamarino (BARDAHL EVAN BROS. Honda): 1.39.235

    6. Luke Stapleford (Profile): 1.39.433

    7. Sheridan Morais (Kallio): 1.39.517

    8. Patrick Jacobsen (MV Agusta Reparto Corse): 1.39.535

    9. Kyle Smith (GEMAR Lorini): 1.39.600

    10. Gino Rea (Kawasaki Go Eleven): 1.39.786

    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:28
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