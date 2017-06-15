Sofuoğlu’nun gözü zirvede

Sakatlığı nedeniyle 3 yarış kaçıran milli motosikletçi, “Buna rağmen sezonu şampiyon bitireceğim” dedi.

Dünya Supersport'un son şampiyonu Kenan Sofuoğlu, gözünü yine zirveye dikti. İtalya'da yapılacak sezonun 7. ayağı için bugün Türkiye'den hareket edecek olan milli motorsikletçi, "Sezon başında sakatlık yaşadım ve 3 yarışı tamamen kaybettim. Rakiplerimle 75 puan olan farkı son 3 yarışı kazanmamla farkı şu an 30 puana kadar düşürdüm. Genel klasmanda ikinciliğe yükseldim ama bizim derdimiz ikinci bitirmek değil. Bitireceksek şampiyon bitirmek istiyoruz. Zor bir şampiyona bu sezon ama önemli olan sonunda ne olduğu. Şu an 3 şampiyonluk üst üste aldık ama benim planlarım üstü üste zaferlerime devam etmek. Sezon sonunda bir şampiyonluk varsa bunun mücadelesini vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.