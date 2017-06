Sofuoğlu: “Bu sezonu şampiyon bitirmek istiyoruz”

Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, Düzce'nin Cumayeri İlçesinde yapılan motosiklet ve otomobil hız ve yarış parkurunun görüşmelerini yapmak için Düzce'ye geldi. Başarılı motosikletçi, Vali Zülkif Dağlı başkanlığında yapılan ve ilçe kaymakamları ile belediye başkanları ve motosiklet federasyonu yetkililerinin yer aldığı toplantıya katıldı. Toplantıda konuşan Vali Zülkif Dağlı, "Cumayeri ilçemizde yapılmakta olan yarış pisti ile ilgili neredeyiz, ne yapıyoruz, nasıl yapacağız? Bunları Kenan Sofuoğlu kardeşimizi de davet ederek konuşacağız. Orman İşletme Müdürünü de çağırdık. Hedefimiz bu alanı en kısa sürede hayata geçirmek" dedi.Milli motosikletçi Kenan Sofoğlu , Cumayeri ilçesinde yapımı devam eden pistin ülkemiz için önemli olduğunu belirterek, "Bugün burada 2 proje konuşuluyor. Geçen yıllarda yapılan ve çok güzel ses getiren bir proje. Öte yandan Türkiye'nin en büyük ihtiyacı olan bir pist. Buna sadece bir pist olarak bakmayın. Motosikletçilerin yanında otomobilciler açısında da ihtiyaç duyulan bir pist. Türkiye'de otobanlarda, trafikte insanların kaza yapması, hayatını kaybetmesi başkalarının hayatlarına kast etmesinden yola çıkarak böyle bir projeye giriştik ve Düzce'nin desteğini gördük. Cumayeri belediye başkanı arsayı ayarladı, Düzce Belediye Başkanımız Mehmet Keleş dünya standartlarında asfalt sözü verdi ve 1 yıldır emek sarf etti. Artık hazır hale geldi. Bu yılın sezonu bitmeden asfaltını atıp Türkiye motosiklet ve otomobil yarışlarının yapılacağı bir parkur haline getirmek istiyoruz. Ben konuyu Cumhurbaşkanımıza anlattığımda çok memnun kaldı. Spor Bakanımıza söylediğimizde, 'Biz Düzce olarak elimizi taşın altına koyduk. Valilik tüm imkanları sağladı' dedi. Tesisin geri kalanını ben yaptıracağım dedi ve tesisi yapma sözünü verdi. Hemen hemen her gün motosiklet ve otomobil camiasından bana telefonlar geliyor. Türkiye'de bir İstanbul Park var ama oraya herkes giremiyor. İstanbul parka girmenin ne kadar zor olduğunu işin içindekiler bilir. Bizim buradaki amacımız otobanda gazlamak isteyen bir insanın çıkıp güvenli şekilde gazlayabileceği bir parkur oluşturmak. İnsanların hıza tutkusu var ama bu tutkuyu dışa vuracak bir yer yok. Yurt dışında her yerde yarış pistleri var. Türkiye'de bu eksiklikler var. Bu yarış pisti ile birlikte büyük adım atıp diğer vilayetlere de örnek olup projeyi bitireceğiz. Çok zor bir projeydi ama asfalt seviyesine geldi. Son durumu konuşup yarış yapmanın planlarına gireceğiz. Federasyonlarla görüştüm. Talep var beklenti var. Talebi bu sezon karşılayacağız" dedi.İtalya'da düzenlenecek olan Dünya Süpersport Şampiyonasının 7. ayağına katılmak üzere yarın yola çıkacak olan Sofuoğlu, sezon başında yaşadığı sakatlık nedeni ile 3 yarışta puan kaybettiğini belirterek, "Sezon başında sakatlık yaşadım ve 3 yarışı tamamen kaybettim ve rakiplerime göre 75 puan açığım vardı. Ama son 3 yarışta sakatlığı atlatıp üst üste yarış kazanmamla o 75 puan farkı şu an 30 puana kadar düşürdüm. Şampiyon olabilir miyim? Mümkün ama çok zor. Fransız pilot sürekli puana yarışıyor ve sürekli ikinciliği kabulleniyor. O'na ikincilikler yetiyor. Tabi motor sporları bir aksilik yaşayabilirsiniz, teknik bir sorun yaşayıp puan dışı kalabilirsiniz. O yüzden önümüz açık. Yarın sabah İtalya'ya gidiyorum. İtalya yarışını kazanırsam puanı 25'e düşürüyorum ki artık çemberin içine girdim demektir. Genel klasmanda ikinciliğe yükseldim ama bizim derdimiz ikinci bitirmek değil. Bitireceksek şampiyon bitirmek istiyoruz. Zor bir şampiyona bu sezon. Ama önemli olan sonunda ne olduğu. Şu an 3 şampiyonluk üst üste aldık ama benim planlarım üstü üste zaferlerime devam etmek. Sezon sonunda bir şampiyonluk varsa bunun mücadelesini vermek istiyorum" ifadelerini kullandı. Açıklamaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.