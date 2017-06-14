Yarış pistinin son durumunu görmek için Düzce'ye gelen Kenan Sofuoğlu, Vali Zülkif Dağlı'nın yanı sıra ilçe kaymakam ve belediye başkanları ile bir araya geldi.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Kenan Sofuoğlu, 3'ü üst üste olmak üzere 5 kez adını zirveye yazdırdığı Dünya Supersport Şampiyonası'nda bu başarıyı tekrarlamak istediğini aktararak, "Sakatlığım nedeniyle kaçırdığım 3 yarış, rakiplerimle aramda 75 puan fark demek. Ancak son 3 yarışta kazanmamla o fark 30 puana kadar düştü. Şampiyon olabilir miyim? Mümkün ama çok zor." dedi.

Organizasyonda lider durumda bulunan Fransız pilot Lucas Mahias'ın puan için yarıştığını ve yarışlarda ikinciliği kabullendiğini anlatan Kenan Sofuoğlu, "Şampiyon olabilmek için ona ikincilik yetecektir ama bu motor sporları. Aksilik yaşayabilirsiniz, teknik bir sorun yaşayıp puan dışı kalabilirsiniz. Yarın da İtalya'ya gidiyorum. İnşallah bu yarışı da kazanırsam puan farkını 25'e düşürüyorum. Bu, artık çemberin içine girdim demektir. Genel klasmanda ikinciliğe yükseldim ama bizim derdimiz ikinci bitirmek değil, şampiyon bitirmek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, inşasına başlanan yarış pistiyle ilgili olarak Kenan Sofuoğlu, şunları söyledi:

"Bu pist sadece motosikletçiler için değil, otomobilciler için de ihtiyaç. Türkiye'de otobanlarda, trafikte insanların kaza yapması, hayatını kaybetmesi, başkalarının hayatına kast etmesinden yola çıkarak, böyle bir projeye giriştik. Özellikle Düzce'nin bu konuda desteğini gördük. Şu an parkurdaki altyapı çalışmaları tamamlandı. Bu yıl inşallah sezon bitmeden asfaltı atıp Türkiye'de motosiklet ve otomobil şampiyonalarının yapılacağı bir parkur haline getirmek istiyoruz. Durumu Sayın Cumhurbaşkanımıza anlattığımda, gerçekten çok memnun kaldı ve Cumayeri Belediye Başkanı'nı arayıp tebrik edeceğini söyledi. Gençlik ve Spor Bakanımız da tüm desteği vereceklerini belirtti. Bu parkuru bitirmek artık bizim boynumuzun borcu. Her gün motosiklet ve otomobil camiasından bana pistin bitimi ve çalışmalar hakkında telefonlar geliyor. Bitmesi çok zor gözüken bir projeydi. Artık asfalt seviyesine geldik. Bugün de son detayları konuşup, bir yarış yapmanın planlarına gireceğiz."

Düzce Valisi Zülkif Dağlı ise pist inşasında gelinen aşamayı değerlendirmek amacıyla Kenan Sofuoğlu'nu kente davet ettiklerini aktararak, "Pistin yapımı devam ediyor, çalışmalar sürüyor. Tüm ilgili müdürlerimizle birlikte ne safhada olduğumuzu takip ediyoruz. En kısa zamanda bu pisti hayata geçirmeyi ümit ediyoruz." şeklinde konuştu.