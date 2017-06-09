Hamilton, Kanada’da 3. zaferine ulaşma peşinde
2017 Formula 1 sezonunun yedinci yarışı olan Kanada Grand Prix’i bugünkü antrenman turları ile başlıyor.
Formula 1'de 2017'nin yedinci yarışı olan Kanada Grand Prix'i heyecanı bugün başlıyor. Toplam 70 turdan oluşan, 305.270 km'lik yarışa Mercedes AMG Petronas, üst üste 3. zafer için geliyor. Mercedes AMG Petronas'ın hedefi yine podyumun en üst basamağı. Kanada'da son iki yarışta birinci olan Mercedes AMG Petronas, 2015'te ise duble yapmıştı. Montreal'de son iki yarışı kazanan Lewis Hamilton, hem Kanada'da serisini 3 yarışa taşımak hem de bu sezonun 3. yarış zaferine erişmek istiyor. Valtteri Bottas ise bir kez daha podyumun en üst basamağına çıkmak için mücadele edecek.
Kanada GP'i öncesinde Mercedes AMG Petronas, 179 puanla markalar sıralamasında ikinci basamakta yer alırken, Hamilton, 104 puanla pilotlar sıralamasında ikinci, Bottas ise 75 puanla aynı sıralamada üçüncülüğü elinde tutuyor.
Geçmiş başarıların gelecek yarışı kazandırmadığını dile getiren Mercedes-Benz Motorsporları Başkanı Toto Wolff, "Bu sezona çok kuvvetli bir araçla geldik. Geride kalan 6 yarışın 3'ünü de kazandık. Ama bu sezon, alışık olduğumuz sezonlardan daha karmaşık. Monaco'da pazar öğleden sonra çok saygı duyduğum birilerine rastladım. Bana, 'yenilgiden sonra nasıl hissediyorsun' diye sordular. Ben de ne kadar kötü hissettiğimi anlatmaya çalıştım. Yapmamız gereken; her bir zafer, sıralama turu, podyum derecesi ve puan için tüm enerjimizle savaşmak. 2015'te Singapur'daki yarış sonrası canımız çok yanmıştı. Ama kendimize, sorunları çözmek için süre biçmiştik ve Suzuka'da kazandık. Monaco'dan sonra da aynısını yaptık. Kanada'da ilginç bir hafta sonu olacak. Lewis burada yarışlar kazandı. Valtteri de Williams ile yarışırken bu pistte çok iyiydi. Artık her şey dersimize iyi çalışmak ve pilotlarımıza başarılı olmaları için doğru aracı vermekten geçiyor. Acı ama gerçek. Şu an şampiyonada biz değil Ferrari favori. O sebeple, en iyi olduğumuzu göstermek için biraz daha gelişmemiz gerekiyor. Montreal'deki yarışla birlikte yeniden iyi sonuçlar almaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.
Kanada Grand Prix'inin Türkiye saati ile ayrıntılı programı şöyle:
9 Haziran Cuma
17.00 - 18.30 1. Antrenman Turu
21.00 - 22.30 2. Antrenman Turu
10 Haziran Cumartesi
17.00 - 18.00 3. Antrenman Turu
20.00 - 21.00 Sıralama Turları
11 Haziran Pazar
21.00 Kanada Grand Prix
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:19
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Usta: "Gelecek için büyük hedeflerimiz var"
Toplam 2
Yorum
baksoy Sizinle çok zor hele hele Ersun YANAL ile devam kararınız KÜLLÜYEN yanlış , adam sanki enkaz devraldı , takım bir senede kendine gelemedi ,
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Fenerbahçe Skubic'e kancayı taktı
Toplam 15
Yorum
adalet Şener varken Sukubiç nereden çıktı şimdi.Al 200 bin Euroya sat 1.500.000Euroya.Al sana fenerbahçeye bir kazık daha.Alınırsa yazık olur.
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'Kalırsa Sow yapar'
Toplam 6
Yorum
analiz kanatta oynamasına rağmen gol ortalaması çok iyi,hem iyi futbolcu hem iyi insan,aykut kocaman la daha iyi olacağını düşünüyorum kalmalı
Hamilton, Kanada’da 3. zaferine ulaşma peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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