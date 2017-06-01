Kenan Sofuoğlu'ndan yeni rekor
Milli Motosikletçi Kenan Sofuoğlu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde hız denemesi yaptı. Kenan Sofuoğlu köprüde 350 kilometre hıza ulaştı.
ASAYİŞ TİMLERİYLE 2 KEZ KÖPRÜDEN GEÇTİ
Sofuoğlu önce Jandarma Motosikletli Asayiş Timleri ile birlikte 2 kez köprüden geçiş yaptı; onlarla köprü ortasında fotoğraf çektirdi. Milli motosikletçi daha sonra köprüde tek başına sürüş gerçekleştirdi. Kenan sofuoğlu köprüde 350 kilometre hıza ulaştı.
"ÇIKILABİLECEK EN YÜKSEK HIZA ÇIKTIM"
Denemenin ardından konuşan Sofuoğlu, "İnanıyorum ki Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde bugüne kadar çıkılmış belki de bundan sonra çıkılabilecek en yüksek hıza çıktım. 350 kilometreyi görebildim. Daha fazlası mümkündü yalnız burada daha önce hiç deneme yapmamıştım. Bu yüzden dolayı da o riski almak istemedim. Tabiki asfaltın iyi olması işimi kolaylaştırdı. Bir köprünün üzerinde 350'yi görmek kolay değildir. Büyük bir hava akımı var. Bu köprünün rekoru da 350 ile bizde. Daha sonra kırılır mı bilmiyorum" dedi.
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:33
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Toplam 4
Yorum
BJK 1903 EVET FB KUPA ALSIN BASKETE SEVINSIN BJK SÜPERLIK SAMPIYON OLSUN FUTBOLDA SEVINELIM HADI AZIZ SIZI BÖYLE AVUTUR GINE ÜLKER DOGA EDIN SIZ :))
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... belge var deyip gösteremeyen ...kendisini zor durumda birakan masalciyami saygi duyacakmis!!?hadi len hadi..
Kenan Sofuoğlu'ndan yeni rekor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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