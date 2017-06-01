Ferrari'den Monaco'da çifte zafer

Ferrari açıklamasına göre, Formula 1 tarihinin en başarılı takımlarından Scuderia Ferrari, 2017 Formula 1 Dünya Şampiyonasında yeni zaferler kazanmaya devam ediyor. Şampiyonanın 6. ayağı olan Monaco Grand Prix'inde damalı bayrağa ilk ulaşan Scuderia Ferrari pilotu Sebastian Vettel olurken, ikinci sırada ise takım arkadaşı Kimi Raikkonen yer aldı.

Takımlar klasmanında 196 puanla liderlik koltuğunda oturan Scuderia Ferrari, 2010 yılı Almanya Grand Prix'inden 7 yıl sonra tekrar "duble" yapmış oldu.

Bu sezon başarılı performans ortaya koyan Vettel, Monaco Grand Prix'i ile birlikte 3. yarışını kazandı. Vettel, son yarış ile puanını pilotlar klasmanında 129'a çıkararak rakibiyle arasını iyice açtı.

Monaco Grand Prix'de 2001 yılında da kazananlar, bu yıl olduğu gibi Scuderia Ferrari ile efsane pilot Michael Schumacher olmuştu. Monaco'nun ardından, Formula 1 Şampiyonasının 7. ayağı, 11 Haziran'da Kanada'da gerçekleştirilecek.