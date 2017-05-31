Kenan Sofuoğlu'ndan yeni rekor
Milli Motosikletçi Kenan Sofuoğlu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde hız denemesi yaptı. Kenan Sofuoğlu köprüde 350 kilometre hıza ulaştı.
ASAYİŞ TİMLERİYLE 2 KEZ KÖPRÜDEN GEÇTİ
Sofuoğlu önce Jandarma Motosikletli Asayiş Timleri ile birlikte 2 kez köprüden geçiş yaptı; onlarla köprü ortasında fotoğraf çektirdi. Milli motosikletçi daha sonra köprüde tek başına sürüş gerçekleştirdi. Kenan sofuoğlu köprüde 350 kilometre hıza ulaştı.
"ÇIKILABİLECEK EN YÜKSEK HIZA ÇIKTIM"
Denemenin ardından konuşan Sofuoğlu, "İnanıyorum ki Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde bugüne kadar çıkılmış belki de bundan sonra çıkılabilecek en yüksek hıza çıktım. 350 kilometreyi görebildim. Daha fazlası mümkündü yalnız burada daha önce hiç deneme yapmamıştım. Bu yüzden dolayı da o riski almak istemedim. Tabiki asfaltın iyi olması işimi kolaylaştırdı. Bir köprünün üzerinde 350'yi görmek kolay değildir. Büyük bir hava akımı var. Bu köprünün rekoru da 350 ile bizde. Daha sonra kırılır mı bilmiyorum" dedi.
- 31 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:26
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"Bize de kağıt geldi, bakacağız"
Toplam 15
Yorum
Erkan ALLAH akıl fikir versin sana Fenerli bey... Önce geçmişteki şaibeli şampiyonluklarınıza bakın siz... Aynaya bakmalı insan...
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"Bize de kağıt geldi, bakacağız"
Toplam 15
Yorum
şampiyon ya iki sene üst üste şampiyon olunca şu fenerliler gene türemmiş bizi takip etmeye daha çok devam edersiniz yazık la size :)
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Quaresma: Fenerbahçe başkanı gelmek isterse...
Toplam 6
Yorum
... Gelmesin olm ne isi var!..gitsin soygun kupasiyla oynasin:))
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