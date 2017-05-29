 İngiltere’de zirve onun – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    İngiltere’de zirve onun

    İngiltere’de zirve onun
    Dünya Supersport Şampiyonası'nın İngiltere etabında zirve Kenan Sofuoğlu'nun... 4 bin 23 metrelik Donington Park Pisti'ndeki yarışı ilk sırada bitiren milli motosikletçi, art arda 3. kez birincilik kürsüsüne çıktı. Sakatlığı nedeniyle ilk 3 yarışı kaçıran Kawakasi takımından Sofuoğlu, genel klasmanda 105 puanlı Yamaha'dan Mahias'ın ardından 75'le ikinci sırada yer alıyor.
    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:20
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