Aksilikler Alonso'nun yakasını bırakmıyor

ABD'nin Indianapolis kenti, 4 kilometre uzunluğundaki oval pistte 200 tur üzerinden koşulan Indianapolis 500 yarışına 101. kez ev sahipliği yaptı.

Burada mücadele edebilmek için Monaco Grand Prix'sine katılmayan McLaren-Honda Formula 1 Takımı'nın İspanyol sürücüsü Alonso, bu sezon bir yarışı daha bitiremedi.

Amerikan IndyCar Serisi'nde mücadele eden Andretti Autosport takımı için McLaren-Honda-Andretti adıyla yarışan Alonso, bitime 21 tur kala 7. sırada götürdüğü mücadeleyi, motor arızası yüzünden yarıda bıraktı.

Andretti takımında yarışan ve eski bir Formula 1 pilotu olan Japon Takuma Sato, 200 turluk mücadelenin galibi oldu.