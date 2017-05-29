Aksilikler Alonso'nun yakasını bırakmıyor
Formula 1 takımlarından McLaren-Honda'nın İspanyol pilotu Fernando Alonso, ilk kez katıldığı ABD'deki Indianapolis 500 yarışının bitimine 21 tur kala motor arızası yüzünden mücadeleye veda etti.
ABD'nin Indianapolis kenti, 4 kilometre uzunluğundaki oval pistte 200 tur üzerinden koşulan Indianapolis 500 yarışına 101. kez ev sahipliği yaptı.
Burada mücadele edebilmek için Monaco Grand Prix'sine katılmayan McLaren-Honda Formula 1 Takımı'nın İspanyol sürücüsü Alonso, bu sezon bir yarışı daha bitiremedi.
Amerikan IndyCar Serisi'nde mücadele eden Andretti Autosport takımı için McLaren-Honda-Andretti adıyla yarışan Alonso, bitime 21 tur kala 7. sırada götürdüğü mücadeleyi, motor arızası yüzünden yarıda bıraktı.
Andretti takımında yarışan ve eski bir Formula 1 pilotu olan Japon Takuma Sato, 200 turluk mücadelenin galibi oldu.
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:55
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‘Kocaman’ Deni
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hk FB nin başına Rıza Çalımbay gelsin.futboldan anlayanlara duyurulur.
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Newcastle sancısı
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gs1905 sen yorum yapma gıcık oldum
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Wiel’in kontratı feshediliyor
Toplam 3
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Seminol Ozan, Salih, Alper, Volkan Sen, Emenike, Neustadtter, Josef, Fenerbahce seviyesinde degil, satmak istenince talibi bile cikmaz. Yazik..
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