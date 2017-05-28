Sofuoğlu'na "41" kere Maşallah!

Büyük Britanya'nın Castle Donington bölgesindeki 4 bin 23 metrelik Donington Park Pisti'nde 20 tur üzerinden yapılması planlanan yarışa ilk sırada başlayan Kawasaki Puccetti takımından Kenan Sofuoğlu, mücadelenin sonuna kadar yerini korudu.

Bir motosikletten yağ akması nedeniyle yaklaşık yarım saat ara verilen ve 13 tura indirilen yarışı baştan sona önde götüren Kenan Sofuoğlu, art arda 3. birinciliğini elde etti. GRT Yamaha'dan Lucas Mahias ikinci, CIA Landlord'dan Jules Cluzel ise üçüncü oldu.

Kariyerinin 41. birinciliğini kazanan ve puanını 75'e çıkaran Kenan Sofuoğlu, Mahias'ın 105 puanla lider olduğu sürücüler klasmanında ikinci sıraya yükseldi.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 7. ayağı, 18 Haziran'da İtalya'da düzenlenecek.

- Sürücüler klasmanı

Sezonun 6. yarışının ardından sürücüler klasmanının ilk 5 sırasındaki puan durumu şöyle:

1. Lucas Mahias (Fransa) - 105 puan

2. Kenan Sofuoğlu - 75

3. Sheridan Morais (Güney Afrika) - 68

4. Jules Cluzel (Fransa) - 55

5. Patrick Jacobsen (ABD) - 55