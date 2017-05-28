 Pole sofuoğlu’nun – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Mayıs 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Pole sofuoğlu’nun

    Pole sofuoğlu’nun
    Milli motosikletçi , Dünya Supersport Şampiyonası'nın Büyük Britanya'da düzenlenecek sezonun 6. yarışına ilk sıradan başlayacak. Sıralama turlarında milli pilot Sofuoğlu, 1.30.904'lük derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu. Yarış bugün 14.00'te yapılacak.
    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Pole sofuoğlu’nun haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.