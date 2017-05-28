Ferrari, Monaco'da zafere ulaştı

Formula 1 sezonunun 6. mücadelesi, Monaco'nun Monte Carlo kentinin sokaklarında oluşturulan 3 bin 337 metrelik pistte 78 tur üzerinden yapıldı. Yarışa "pole pozisyonu"ndan başlayan Ferrari pilotu Kimi Raikkonen ve arkasındaki 5 sürücü, startta yerlerini korudu.

39. turda "pit stop" gerçekleştiren Ferrari'den Sebastian Vettel, liderliği, kendisinden 4 tur önce pite gelen takım arkadaşı Raikkonen'den aldı. Geç "pit stop" stratejisini izleyen bir diğer pilot Red Bull'dan Daniel Ricciardo da 38. turda 2 sıra birden atlayarak 3'üncülüğe yerleşti.

13. cepten kalkan Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton ise lastik değişimleri sırasında 7. sıraya tırmandı.

Sauber'den Pascal Wehrlein'ın otomobilinin, McLaren'den Jenson Button'ın temasıyla yan yatması sonucu 61. turda güvenlik aracı piste girdi ve 5 tur boyunca yarışa öncülük etti.

Kalan bölümde sıralamada değişiklik olmadı ve Vettel, 1.44.44.340'lık derecesiyle sezonun 3'üncü, kariyerinin 45'inci birinciliğine ulaştı. Vettel böylece Ferrari'ye 2001'den beri Monaco'daki ilk zaferini getirdi.

Alman sürücünün 3.1 saniye arkasında bitiş çizgisine gelen Raikkonen 2'nci, liderin 3.7 saniye gerisindeki Ricciardo 3'üncü oldu.

Bu sonuçla Ferrari pilotları, 2010 Almanya Grand Prix'sinden bu yana ilk defa ilk 2 sırayı aldı.

Puanını 129'a çıkaran pilotlar klasmanı lideri Vettel ile takipçisi Hamilton arasındaki fark 25 puana yükseldi. İki sürücüyü, 75 puanla Bottas izledi.

Sezonun 7. yarışı Kanada Grand Prix'si, 11 Haziran'da yapılacak.

Monaco Grand Prix'sinde ilk 10'a giren pilotlar şunlar:

1. Sebastian Vettel (Ferrari)

2. Kimi Raikkonen (Ferrari)

3. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer)

4. Valtteri Bottas (Mercedes)

5. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)

6. Carlos Sainz (Toro Rosso-Renault)

7. Lewis Hamilton (Mercedes)

8. Romain Grosjean (Haas-Ferrari)

9. Felipe Massa (Williams-Mercedes)

10. Kevin Magnussen (Haas-Ferrari)

- Pilotlar ve takımlar klasmanı

Monaco Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası da şöyle oluştu:

Pilotlar klasmanı:

1. Sebastian Vettel (Almanya) - 129 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 104

3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 75

4. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 67

5. Daniel Ricciardo (Avustralya) - 52

Takımlar klasmanı:

1. Ferrari - 196

2. Mercedes - 179

3. Red Bull - 97

4. Force India - 53

5. Toro Rosso - 29