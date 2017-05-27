 Valentino Rossi kaza geçirdi – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Mayıs 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    kaza geçirdi

    Valentino Rossi kaza geçirdi
    MotoGP'nin başarılı İtalyan pilotu , antrenman sırasında kaza yaparak hastaneye kaldırıldı. İtalya'nın Mondavio bölgesinde motosikletiyle antrenmana çıkan ve kaza geçiren İtalyan pilotun göğüs kafesinde ezilme olduğu ifade edildi.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Valentino Rossi kaza geçirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.