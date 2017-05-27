Pole pozisyonu Raikkonen'in

Monaco ile aynı adı taşıyan 3 bin 337 metrelik pistte yarın 78 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yapıldı.

Sürücüler klasmanında dördüncü sırada yer alan Raikkonen, sıralama turlarında 1.12.178'lik derecesiyle pole pozisyonunu elde etti.

Raikkonen'in takım arkadaşı Alman pilot Sebastian Vettel, 1.12.221'lik süresiyle ikinci sırada yer aldı.

Rusya'da düzenlenen yarışta kariyerinin ilk birinciliğini elde eden Mercedes'in 27 yaşındaki Fin pilotu Valtteri Bottas ise 1.12.223'lük zamanlamasıyla Monaco'daki yarışa üçüncü sıradan başlama hakkına sahip oldu.

Bir önceki İspanya Grand Prix'sini kazanan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise yarışa 14. sıradan başlayacak.

Yarın TSİ 15.00'teki Monaco Grand Prix'sine ilk 10 sıradan başlayacak pilotlar ve dereceleri şöyle:

1. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.12.178

2. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.12.221

3. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.12.223

4. Max Verstappen (Red Bull Racing) 1.12.496

5. Daniel Ricciardo (Red Bull Racing) 1.12.998

6. Carlos Sainz (Toro Rosso) 1.13.162

7. Sergio Perez (Force India) 1.13.329

8. Romain Grosjean (Haas) 1.13.349

9. Jenson Button (McLaren) 1.13.613

10. Stoffel Vandoorne (McLaren) 1.13.249 (Q2)