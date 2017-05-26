Valentino Rossi kaza geçirdi
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın efsane İtalyan pilotu Valentino Rossi, antrenman sırasında kaza yaparak hastaneye kaldırıldı.
Açıklamada, göğüs kafesinde hafif ölçekte ezilme ve karın travması teşhisi konan 38 yaşındaki Rossi'de kırık tespit edilmediği ve sağlık durumunun ciddi olmadığı ifade edildi.
Dünyanın en iyi motosiklet sürücüleri arasında gösterilen Rossi, MotoGP'de 9 kez şampiyonluğa uzanmıştı. Organizasyonun altıncı yarışı, İtalya'nın Mugello Pisti'nde 4 Haziran'da koşulacak.
- 26 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:30
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Boğaz'da bayrak krizi
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Yorum
Kievli Rıza Severiz Besiktası !!!!!!
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Boğaz'da bayrak krizi
Toplam 43
Yorum
mehmet Basketbolda böyle bir gelenek olmadığı için kaldırılmasını istiyorlarmış. Daha önce Euroleague kazanan olmadı ki bir gelenek olsun
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Boğaz'da bayrak krizi
Toplam 43
Yorum
hadi kolaysa alın görelim öyle boş konuşması değil
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