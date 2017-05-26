 Sofuoğlu umutlu – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
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    26 Mayıs 2017, Cuma
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    Sofuoğlu umutlu

    Sofuoğlu umutlu
    Sakatlığı nedeni ile Dünya Supersport Şampiyonası'nın iki etabına katılamayan Kenan Sofuoğlu'ndan umut dolu sözler... Yarışın 6. ayağı olan İngiltere'de zaferi hedefleyen milli motosikletçimiz, "Kazanmam halinde genel klasmanda şampiyonluk ışıklarının yandığını gösterir" ifadelerini kullandı.
    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:17
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