Sıradaki durak Büyük Britanya

Avustralya, Tayland, İspanya, Hollanda ve İtalya'da koşulan ilk beş yarışın ardından sezonun 6. etabı, Büyük Britanya'nın Castle Donington bölgesindeki 4 bin 23 metrelik Donington Park Pisti'nde yapılacak.

Sıralama turları yarın TSİ 14.25'te gerçekleştirilecek yarış, 28 Mayıs Pazar günü TSİ 14.00'te koşulacak.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda Avustralya'da yapılan sezonun ilk yarışını, Factory Vamag sürücüsü İtalyan Roberto Rolfo, Tayland'daki ikinci etabı GRT Yamaha takımından İtalyan Federico Caricasulo, İspanya'daki üçüncü yarışı ise GRT Yamaha takımından Fransız Lucas Mahias kazanmıştı.

Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk iki yarışını kaçıran, 3. etapta ise yarış dışı kalan Kawasaki Puccetti takımından milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ise Hollanda'daki dördüncü ve İtalya'daki beşinci yarışı ilk sırada tamamlayarak şampiyonaya iyi bir başlangıç yapmıştı.

- Sürücüler klasmanı

Sezonun ilk beş yarışının ardından sürücüler klasmanında ilk 5 sıra şöyle:

1. Lucas Mahias (Fransa) - 85 puan

2. Sheridan Morais (Güney Afrika) - 58

3. Patrick Jacobsen (ABD) - 55

4. Kenan Sofuoğlu - 50

5. Roberto Rolfo (İtalya) - 41