Sıradaki durak Büyük Britanya
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun da mücadele ettiği Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 6. etabına Büyük Britanya ev sahipliği yapacak.
Sıralama turları yarın TSİ 14.25'te gerçekleştirilecek yarış, 28 Mayıs Pazar günü TSİ 14.00'te koşulacak.
Dünya Supersport Şampiyonası'nda Avustralya'da yapılan sezonun ilk yarışını, Factory Vamag sürücüsü İtalyan Roberto Rolfo, Tayland'daki ikinci etabı GRT Yamaha takımından İtalyan Federico Caricasulo, İspanya'daki üçüncü yarışı ise GRT Yamaha takımından Fransız Lucas Mahias kazanmıştı.
Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk iki yarışını kaçıran, 3. etapta ise yarış dışı kalan Kawasaki Puccetti takımından milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ise Hollanda'daki dördüncü ve İtalya'daki beşinci yarışı ilk sırada tamamlayarak şampiyonaya iyi bir başlangıç yapmıştı.
- Sürücüler klasmanı
Sezonun ilk beş yarışının ardından sürücüler klasmanında ilk 5 sıra şöyle:
1. Lucas Mahias (Fransa) - 85 puan
2. Sheridan Morais (Güney Afrika) - 58
3. Patrick Jacobsen (ABD) - 55
4. Kenan Sofuoğlu - 50
5. Roberto Rolfo (İtalya) - 41
- 26 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:33
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Ada’da Lens için kapışma
Toplam 12
Yorum
alex ya ne gerek var lensi almaya zaten hakemler size çalışıyor.takımınız iyi olsada kötü olsada maçları size kazandırıyorlar masrafa gerek yok.
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Aslan’a bir şok daha! Bu kez Dany
Toplam 6
Yorum
bunu aklınızdan çıkarmayın tamamen idari ve yönetimsel hata sebebiyle kulübe çıkan bu faturaları Dursun ve yönetimi cebinden ödemezse o kulübü başlarına yıkarız
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Boğaz'da bayrak krizi
Toplam 51
Yorum
fb1907 evet o bayrakların üzerindede emeği geçen bütün hakemlerin portreleri yer almalı.
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