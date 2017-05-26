Formula 1'de sıradaki durak Monaco
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Monaco'da koşulacak sezonun 6. etabıyla devam edecek.
Sezonun şu ana kadar koşulan ilk beş yarışında, Avustralya ve Bahreyn'de Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Çin ve İspanya'da Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Rusya'da ise Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas kürsünün zirvesine çıkmıştı.
- Pilotlar ve takımlar klasmanı
Formula 1'de Monaco Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar klasmanı:
1. Sebastian Vettel (Almanya) - 104 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 98
3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 63
4. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 49
5. Daniel Ricciardo (Avustralya) - 37
Takımlar klasmanı:
1. Mercedes - 161
2. Ferrari - 153
3. Red Bull - 72
4. Force India - 53
5. Toro Rosso - 21
- 26 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:57
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Dünya Wiel’e güzel!
Toplam 7
Yorum
futbol aşığı Bu zihniyet Türk futbolunda var oldukça. ne Avrupada nede dünyada bir başarı elde edemeyiz vesselam.
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Ada’da Lens için kapışma
Toplam 6
Yorum
fenerli uyu fenerim uyu
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Kartal'dan Aboubakar taktiği
Toplam 5
Yorum
murat1903 seneye kendini çok daha iyi gösterecektir bu takımda alın iyi karla satarız
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