Hamilton gözünü zirveye dikti
Formula 1'de Sebastian Vettel ile kıran kırana birincilik mücadelesi veren Hamilton, ağırlık yaptığı gerekçesiyle yarış sırasında yanına su şişesi bile almıyor.
Son olarak Barcelona'da yapılan yarışta çok az bir farkla Vettel'i geride bırakan Hamilton yarış boyunca bir damla bile su içmedi. Yarışcıların yanlarına aldıkları şişe, içindeki su ile birlikte ortalama 1 kilo geliyor. Hesaplara göre 1 kilo ağırlık aracın bir turda 0,0035 saniye daha yavaş gitmesine neden oluyor.
Hamilton'un kullandığ Mercedes, Vettel'in Ferrarisi'ne göre 6 kilo daha ağır. İngiliz pilot bu nedenle su dahil her ağırlıktan kurtulmaya çalışıyor.
- 24 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:40
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Mario Gomez G.Saray'a
Toplam 22
Yorum
Kanarya Türkiyede beşiktaştan başka takıma gelmez galatasaray zaten bitik komple yokolur.
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Bruma Leipzig'e!
Toplam 15
Yorum
gs03 bizim yönetim 15 e satmaz seneye bedavaya elinden kaçırır
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Şenol Güneş yüzde 100 bizimle
Toplam 3
Yorum
kartalpençesi Yusuf Yazıcıyı al başkan. Takasla bitir şu işi. Elimizden Yusufu bari kaçırmayalım. Töre-İnler verilebilir.
Hamilton gözünü zirveye dikti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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