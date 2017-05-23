Eski MotoGP şampiyonu yaşamını yitirdi
Eski MotoGP dünya şampiyonu ABD'li motosikletçi Nicky Hayden, İtalya'da geçirdiği trafik kazasından 5 gün sonra yaşamını yitirdi.
Hayden'ın, İtalya'nın Rimini bölgesinde geçirdiği kazanın ardından götürüldüğü Cesena kentindeki Maurizio Bufalini Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, kafası ve göğüs kafesinden ciddi şekilde yaralanan 35 yaşındaki sporcu, 5 gündür yoğun bakımda verdiği hayat mücadelesini kaybetti.
Hayden'in ölüm haberi, hayranlarını üzüntüye boğarken, sosyal medyada kendisi için pek çok paylaşımda bulunuldu.
Amerikalı'nın tedavi gördüğü İtalyan hastanesi de gelişmeleri doğruladı.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de 2003 ile 2015 yılları arasında Honda, Ducati ve Aspar takımları adına yarışan Hayden, 2006'da şampiyonluğa ulaşarak dünyaca ünlü İtalyan pilot Valentino Rossi'nin üst üste 6'ncı kez zirveye çıkmasını engellemişti.
2016'dan beri Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden Hayden, bu sezon Red Bull Honda takımıyla sonuncusu 14 Mayıs'ta olmak üzere 5 yarışa katılmıştı.
- 23 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 12:58
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Sinan bereketi
Toplam 5
Yorum
Gs li Avrupa da iyi bir kulübe kiralasınlar. Yoksa çok pişman olurlar
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Babel’i şikayet etmiş!
Toplam 12
Yorum
ezktaş kasımpaşaya gönderildi gel sonra araplara git gönderildi deportivo denemek için 4 aylık kontrat yaptı gönderdi beşiktaşın dünya yıldızını :D
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Gerson’u verelim
Toplam 20
Yorum
Eksikblgi Şenol güneşle bu iş yürümez Şenol hoca büyük takımların hocası değil hiç bir büyük maçı kazanamadı Beşiktaş'a büyük maçların adamı lazım
Eski MotoGP şampiyonu yaşamını yitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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