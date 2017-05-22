Hayranlarını yasa boğan haber
2006 MotoGP şampiyonu Nicky Hayden, geçirdiği bisiklet kazası sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Eski MotoGP dünya şampiyonu ABD'li yarışçı Nicky Hayden, İtalya'da geçirdiği bisiklet kazasında ciddi şekilde yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Sky Sports'un haberine göre, Bisiklet sürerken geçirdiği kaza sonrasında yoğun bakıma alınan 2006 Moto GP şampiyonu Nicky Hayden, hayatını kaybetti.
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:08
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‘İyi bir sezondu’
Toplam 11
Yorum
gss iyi bir ortasaha yanındakile çöp
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Fenerbahçe'nin zaferi Yunan basınında
Toplam 4
Yorum
MRT TEBRİK YOK ÇAMUR VAR ! SENDE PARA HARCA SENDE GİT 2.OL BAKALIM O KADAR KOLAY MI? SADECE BÜTÇE İLE OLSA MAÇLAR OYNANMAZ PARAYLA KUPA ALINIRDI
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Yen Gaziantep'i tak yıldızı
Toplam 19
Yorum
Ertan Beşiktaş'a oyun oynuyanların ümitleri kursaklarında kaldı ve hepsi kahroldular. Bu sene 3 ncü yıldızı her türlü oyunlara rağmen takacağız.
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