 Hayranlarını yasa boğan haber – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Hayranlarını yasa boğan haber

    Hayranlarını yasa boğan haber

    2006 MotoGP şampiyonu , geçirdiği bisiklet kazası sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

    Eski MotoGP dünya şampiyonu ABD'li yarışçı , İtalya'da geçirdiği bisiklet kazasında ciddi şekilde yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

    Sky Sports'un haberine göre, Bisiklet sürerken geçirdiği kaza sonrasında yoğun bakıma alınan 2006 Moto GP şampiyonu , hayatını kaybetti.

    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:08
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