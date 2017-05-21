Fransa'da Vinales rüzgarı

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun beşinci etabı, Fransa'nın Le Mans şehriyle aynı adı taşıyan 4,2 kilometrelik pistte 28 tur üzerinden yapıldı.

Mücadeleye "pole" pozisyonundan başlayan Vinales, 43.29.793'lük derecesiyle rakiplerini geride bırakarak Katar ve Arjantin'in ardından bir kez daha zirvede yer aldı. Monster Yamaha Tech 3 takımından Fransız Johann Zarco, rakibinin 3.134 saniye gerisinde ikinci sırayı elde etti. Repsol Honda'dan İspanyol sürücü Dani Pedrosa ise liderin 7.717 saniye arkasında üçüncü oldu.

Sezonun 6. yarışı İtalya Grand Prix'si, 4 Haziran'da koşulacak.

- Pilotlar klasmanı

Fransa Grand Prix'sinin ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

1. Maverick Vinales (İspanya) 85 puan

2. Dani Pedrosa (İspanya) 68

3. Valentino Rossi (İtalya) 62

4. Marc Marquez (İspanya) 58

5. Johann Zarco (Fransa) 55