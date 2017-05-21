Fransa'da Vinales rüzgarı
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın beşinci yarışı Fransa Grand Prix'sini kazanan Movistar Yamaha takımının İspanyol pilotu Maverick Vinales, sezonun üçüncü galibiyetini aldı.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun beşinci etabı, Fransa'nın Le Mans şehriyle aynı adı taşıyan 4,2 kilometrelik pistte 28 tur üzerinden yapıldı.
Mücadeleye "pole" pozisyonundan başlayan Vinales, 43.29.793'lük derecesiyle rakiplerini geride bırakarak Katar ve Arjantin'in ardından bir kez daha zirvede yer aldı. Monster Yamaha Tech 3 takımından Fransız Johann Zarco, rakibinin 3.134 saniye gerisinde ikinci sırayı elde etti. Repsol Honda'dan İspanyol sürücü Dani Pedrosa ise liderin 7.717 saniye arkasında üçüncü oldu.
Sezonun 6. yarışı İtalya Grand Prix'si, 4 Haziran'da koşulacak.
- Pilotlar klasmanı
Fransa Grand Prix'sinin ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:
1. Maverick Vinales (İspanya) 85 puan
2. Dani Pedrosa (İspanya) 68
3. Valentino Rossi (İtalya) 62
4. Marc Marquez (İspanya) 58
5. Johann Zarco (Fransa) 55
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:17
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O kupa burada kalacak
Toplam 11
Yorum
FB TRT 1 VERİYOR
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Erman Toroğlu'ndan flaş Şenol Güneş iddiası
Toplam 11
Yorum
bahattin atay Sayın ERMAN Toroğlu na bir sorum olacak , son 10 yıl da Başak şehir kulübüne belediye bütçesinden ne kadar para verildi
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Fikret Orman'dan rakiplere gözdağı
Toplam 3
Yorum
rumuz isminiz senin başına ne geldiyse artık, herkese aynı şey oldu sanıyorsun
Fransa'da Vinales rüzgarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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