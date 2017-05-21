Bir Portekiz klasiği!
Dünya Ralli Şampiyonası'nın Portekiz'de düzenlenen 6. ayağında M-Sport takımından Ogier birinci oldu.
Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Portekiz'de düzenlenen 6. ayağını, M-Sport takımının Fransız pilotu Sebastien Ogier kazandı.
Şampiyonanın 19 etaptan oluşan, 349,17 kilometre uzunluğundaki 6. yarışını, 3 saat 42 dakika 55 saniye ile birinci sırada tamamlayan Ogier, bu sezon ikinci ralli zaferine ulaştı. Portekiz Rallisi'nde 5. kez galip gelen Ogier, bu yarışı en fazla kazanan isim Fin Markku Alen'in rekoruna da ortak oldu.
Hyundai takımından Belçikalı Thierry Neuville, Ogier'nin 15.6 saniye arkasında ikinci, takım arkadaşı İspanyol Dani Sordo ise liderin bir dakika gerisinde üçüncü sırada yer aldı.
Dünya Ralli Şampiyonası'nın 7. ayağı, 8-11 Haziran'da İtalya'da düzenlenecek.
Portekiz Rallisi'nin ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:
1. Sebastien Ogier: 128 puan
2. Thierry Neuville: 106
3. Jari-Matti Latvala: 88
4. Ott Tanak: 83
5. Daniel Sordo: 66
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:40
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Pek yakında!
Toplam 16
Yorum
kartal Ne kadar zorunuza gidiyor ŞAMPİYON OLMAMIZ
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Sneijder başka
Toplam 8
Yorum
Aslan GÖBEK GITTI SNEIJDER GERI GELDI
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Kiralama devri bitti
Toplam 5
Yorum
Aslan DENAYER IYI VE HIZLI STOPER BIZE HAVA TOPLARINDA ETKILI STOPER LAZIM DENAYERI TANIYORUZ HAVA TOPLARINDA ETKILI DEGIL SEMIH GIBI
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