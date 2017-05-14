Supersport yarışı ertelendi
Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya'daki Imola Pisti'nde düzenlenen 5. ayağı, üst üste gerçekleşen kazalar yüzünden TSİ 14.00'te başlayacak Superbike yarışının sonrasına ertelendi.
İtalya'nın Bologna kentindeki 4 bin 936 metrelik Imola Pisti'nde 16 tur üzerinden yapılması gereken mücadele, Roberto Rolfo'nun 2. turda yaptığı kaza nedeniyle durduruldu.
20 dakika sonra 4 tur kısaltılmış olarak başlayan yarışın bitime 9 tur kala Rolfo, Marco Malone ve Kazuki Watanabe'nin sebep olduğu kaza yüzünden ikinci kez kırmızı bayraklar sallandı.
Yarışa 5. cepten başlayan Kawasaki Puccetti takımından Kenan Sofuoğlu'nun, ikinci start sonrası liderliğe yükseldiği mücadele, programın sıkışması nedeniyle TSİ 14.00'te başlayacak Superbike yarışının arkasına alındı.
- 14 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:45
- Volkan farkı önledi
Toplam 4
Yorum
Tonyo "BAZI SEYLER HIC DEGISMEZ " evet degismez mesela Volkan cok iyi kaleci olmasina ragmen nefret kusan bir futbolcu karakteri degismeyecektir
- Dick Advocaat: “Kupayı kazanmazsak, başarılı değilim”
Toplam 15
Yorum
emre yeminle söylüyorum ismail köybaşı gibi birini değil maça antremana top toplayıcı yapmam..o kadar kalitesiz adam işte
- Dick Advocaat: “Kupayı kazanmazsak, başarılı değilim”
Toplam 15
Yorum
emre ismail köybaşı gibi,ozan gibi,salih gibi,volkan şen gibi,hasan ali gibi kalibresiz oyuncularla dolu takımdan ne bekliyorsunuz..
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