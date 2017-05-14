İspanya'da kazanan Hamilton

Formula 1 sezonunun 5. mücadelesi, İspanya'nın Barcelona kentindeki 4 bin 655 metrelik Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden yapıldı. Yarışa 2. sıradan başlayan Ferrari pilotu Sebastian Vettel, startta liderliği ele geçirdi.

Dördüncü cepten kalkan Ferrari'den Kimi Raikkonen ile arkasındaki Red Bull sürücüsü Max Verstappen arasındaki temas sonrası iki sürücü de ilk turda yarış dışı kaldı. Vettel, ilk turda, Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton'a 2.2 saniyelik fark yaptı.

Hamilton'dan bir tur sonra ikinci "pit stop"unu yapan Vettel, 38. turda rakibinin önünde kalmayı başardı. Mercedes'ten Valtteri Bottas, 39. turda motor arızası yüzünden yarışa veda etti.

44. turda Vettel'i geride bırakan Hamilton, yumuşak lastiğin avantajıyla farkın kapanmasına izin vermedi. Hamilton 1:35:56.497'lik derecesiyle sezonun 2., kariyerinin 55. birinciliğine ulaştı.

Büyük Britanyalı sürücünün 3.4 saniye arkasında bitiş çizgisine gelen Vettel ikinci, liderin 1 dakika 15.8 saniye gerisindeki Red Bull pilotu Daniel Ricciardo üçüncü oldu.

Bu sonuçla puanını 98'e çıkaran Hamilton, pilotlar klasmanı lideri Vettel ile arasındaki farkı 6 puana indirdi. İki sürücüyü, 63 puanla Bottas izledi.

Sezonun 6. yarışı Monaco Grand Prix'si, 28 Mayıs'ta yapılacak.

İspanya Grand Prix'sinde ilk 10'a giren pilotlar şunlar:

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Sebastian Vettel (Ferrari)

3. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer)

4. Sergio Perez (Force India-Mercedes)

5. Esteban Ocon (Force India-Mercedes)

6. Nico Hulkenberg (Renault)

7. Carlos Sainz (Toro Rosso-Renault)

8. Pascal Wehrlein (Sauber-Ferrari)

9. Daniil Kvyat (Toro Rosso-Renault)

10. Romain Grosjean (Haas-Ferrari)

- Pilotlar ve takımlar klasmanı

İspanya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası da şöyle oluştu:

Pilotlar klasmanı:

1. Sebastian Vettel (Almanya) - 104 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 98

3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 63

4. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 49

5. Daniel Ricciardo (Avustralya) - 37

Takımlar klasmanı:

1. Mercedes - 161

2. Ferrari - 153

3. Red Bull - 72

4. Force India - 53

5. Toro Rosso - 21