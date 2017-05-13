Sofuoğlu 5. sıradan başlayacak
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya'da düzenlenecek sezonun beşinci yarışına 5'inci sıradan başlayacak.
İtalya'nın Bologna kentindeki 4 bin 936 metrelik Imola Pisti'nde yarın TSİ 12.30'da koşulacak yarış öncesinde sıralama turları sona erdi. MV Agusta Reparto Corse takımından ABD'li pilot Patrick Jacobsen 1.51.611'lik süresiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.
GRT Yamaha takımı adına yarışan Fransız pilot Lucas Mahias 1.51.723'lük derecesiyle sıralama turlarını ikinci sırada tamamladı. BARDAHL EVAN BROS. Honda takımının İtalyan pilotu Christian Gamarino ise 1.51.795'lik zamanıyla 3. sırayı aldı.
Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk 2 yarışında mücadele edemeyen Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan milli pilot Kenan Sofuoğlu ise 1.52.006'lık zamanlamasıyla 5'incilik elde etti.
Yarın gerçekleştirilecek sezonun beşinci yarışına ilk 10 sıradan başlayacak pilotlar şöyle:
1. Patrick Jacobsen (MV Agusta Reparto Corse): 1.51.611
2. Lucas Mahias (GRT Yamaha): 1.51.723
3. Christian Gamarino (BARDAHL EVAN BROS. Honda): 1.51.795
4. Federico Caricasulo (GRT Yamaha): 1.51.843
5. Kenan Sofuoğlu (Kawasaki Puccetti): 1.52.006
6. Sheridan Morais (Kallio): 1.52.050
7. Kyle Smith (GEMAR Lorini): 1.52.125
8. Jules Cluzel (CIA Landlord Insurance Honda): 1.52.180
9. Kyle Ryde (Kawasaki Puccetti): 1.52.502
10. Hikari Okubo (CIA Landlord Insurance Honda): 1.52.594
Kaynak: AA
- 13 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:23
- Hani adalet!
Toplam 48
Yorum
serdar talisca nın cezası azmış volkan küfür ediyor kaç maç almışta çıkıp konuşuyor..
- Hani adalet!
Toplam 48
Yorum
semih gitmeli ve fb ye sınırsız destek veren bir başkan gelmeli dimi bunun desteği az geliyor size şampiyon olamıyorsunuz daha fazla destek lazım
- Gignac geliyor
Toplam 5
Yorum
karakartal fenerin doğru dürüst bir 10 numaraya oyun kurucuya ihtiyacı var elinde o kadar forvet varken neden hala forvet arıyor anlamıyorum
Sofuoğlu 5. sıradan başlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.