İspanya'da pole pozisyonu Hamilton'ın

Barcelona kentindeki 4 bin 655 metrelik Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden yarın gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarının sonuçları belli oldu.

Çin'de düzenlenen sezonun ikinci yarışını kazanan ve son 3 yılda iki şampiyonluğu bulunan Mercedes'in tecrübeli pilotu Hamilton, sıralama turlarında 1.19.149'luk derecesiyle pole pozisyonunu elde etti.

Ferrari takımının 4 kez dünya şampiyonluğu yaşayan ve bu sezon iki yarıştan birincilikle ayrılan Alman pilotu Vettel, 1.19.200'lük süresiyle ikinci sırada yer aldı.

Rusya'da düzenlenen son yarışta kariyerinin ilk birinciliğini elde eden Mercedes'in 27 yaşındaki Fin pilotu Valtteri Bottas ise 1.19.373'lük zamanlamasıyla İspanya'daki yarışa üçüncü sıradan başlama hakkına sahip oldu.

Vettel'in takım arkadaşı deneyimli Fin pilot Kimi Raikkonen ise 1.19.439'luk derecesiyle dördüncü sıraya yerleşti.

Yarın TSİ 15.00'de başlayacak İspanya Grand Prix'sine ilk 10 sıradan başlayacak pilotlar ve dereceleri şöyle:

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.19.149

2. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.19.200

3. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.19.373

4. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.19.439

5. Max Verstappen (Red Bull Racing) 1.19.706

6. Daniel Ricciardo (Red Bull Racing) 1.20.175

7. Fernando Alonso (Mclaren Honda) 1.21.048

8. Sergio Perez (Force India) 1.21.070

9. Felipe Massa (Williams Mercedes) 1.21.232

10. Esteban Ocon (Force India) 1.21.272