İspanya'da pole pozisyonu Hamilton'ın
2017 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun beşinci yarışı İspanya Grand Prix'sine Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.
Barcelona kentindeki 4 bin 655 metrelik Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden yarın gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarının sonuçları belli oldu.
Çin'de düzenlenen sezonun ikinci yarışını kazanan ve son 3 yılda iki şampiyonluğu bulunan Mercedes'in tecrübeli pilotu Hamilton, sıralama turlarında 1.19.149'luk derecesiyle pole pozisyonunu elde etti.
Ferrari takımının 4 kez dünya şampiyonluğu yaşayan ve bu sezon iki yarıştan birincilikle ayrılan Alman pilotu Vettel, 1.19.200'lük süresiyle ikinci sırada yer aldı.
Rusya'da düzenlenen son yarışta kariyerinin ilk birinciliğini elde eden Mercedes'in 27 yaşındaki Fin pilotu Valtteri Bottas ise 1.19.373'lük zamanlamasıyla İspanya'daki yarışa üçüncü sıradan başlama hakkına sahip oldu.
Vettel'in takım arkadaşı deneyimli Fin pilot Kimi Raikkonen ise 1.19.439'luk derecesiyle dördüncü sıraya yerleşti.
Yarın TSİ 15.00'de başlayacak İspanya Grand Prix'sine ilk 10 sıradan başlayacak pilotlar ve dereceleri şöyle:
1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.19.149
2. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.19.200
3. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.19.373
4. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.19.439
5. Max Verstappen (Red Bull Racing) 1.19.706
6. Daniel Ricciardo (Red Bull Racing) 1.20.175
7. Fernando Alonso (Mclaren Honda) 1.21.048
8. Sergio Perez (Force India) 1.21.070
9. Felipe Massa (Williams Mercedes) 1.21.232
10. Esteban Ocon (Force India) 1.21.272
Kaynak: AA
- 13 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:12
- Hani adalet!
Toplam 48
Yorum
serdar talisca nın cezası azmış volkan küfür ediyor kaç maç almışta çıkıp konuşuyor..
- Hani adalet!
Toplam 48
Yorum
semih gitmeli ve fb ye sınırsız destek veren bir başkan gelmeli dimi bunun desteği az geliyor size şampiyon olamıyorsunuz daha fazla destek lazım
- Gignac geliyor
Toplam 5
Yorum
karakartal fenerin doğru dürüst bir 10 numaraya oyun kurucuya ihtiyacı var elinde o kadar forvet varken neden hala forvet arıyor anlamıyorum
İspanya'da pole pozisyonu Hamilton'ın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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