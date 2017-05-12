F1'de heyecan sürüyor

Barcelona kentindeki 4 bin 655 metrelik Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama mücadelesi yarın TSİ 15.00'te başlayacak. Yarış da 14 Mayıs Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.

Sezonun ilk 4 etabında, Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, Avustralya ve Bahreyn'de birinciliği elde etmiş, Çin'deki yarışı Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, Rusya'dakini ise yine aynı takımdan Fin pilot Valtteri Bottas kazanmıştı.

- Pilotlar ve takımlar klasmanı

Formula 1'de İspanya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Sebastian Vettel (Almanya) - 86 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 73

3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 63

4. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 49

5. Max Verstappen (Hollanda) - 35

Takımlar klasmanı

1. Mercedes - 136 puan

2. Ferrari - 135

3. Red Bull - 57

4. Force India - 31

5. Williams - 18