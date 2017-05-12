F1'de heyecan sürüyor
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İspanya'da koşulacak sezonun 5. etabıyla devam edecek.
Sezonun ilk 4 etabında, Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, Avustralya ve Bahreyn'de birinciliği elde etmiş, Çin'deki yarışı Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, Rusya'dakini ise yine aynı takımdan Fin pilot Valtteri Bottas kazanmıştı.
- Pilotlar ve takımlar klasmanı
Formula 1'de İspanya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Sebastian Vettel (Almanya) - 86 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 73
3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 63
4. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 49
5. Max Verstappen (Hollanda) - 35
Takımlar klasmanı
1. Mercedes - 136 puan
2. Ferrari - 135
3. Red Bull - 57
4. Force India - 31
5. Williams - 18
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:46
- Nasri seferi
Toplam 8
Yorum
hagi10 ne gerek var şimdi nasriye.
- Bajic sürprizi
Toplam 7
Yorum
Hadi ordan Ne takasi? elinizdeki ise yaramaz futbolculari konya ne yapsin?
- Emenike 11'e
Toplam 4
Yorum
ALPER26 EMENİKE ÇOK İYİ BİR FORVET BENCE SADECE EGO VAR DOĞAL OLARAK BÜYÜK BİR TAKIMDA OYNUYOR SENEYEDE BURDA OLMASINI İSTERİM
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