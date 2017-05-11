 Türkiye Motokros Şampiyonası Fethiye'de – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    Türkiye Motokros Şampiyonası Fethiye'de

    Türkiye Motokros Şampiyonası Fethiye'de

    Türkiye Motokros Şampiyonası'nda ikinci ayak yarışları 13-14 Mayıs tarihlerinde Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapılacak.

    Fethiye Orman Spor Kulübü tarafından organize edilecek ve 100 sporcunun katılacağı yarışlar, Esenköy Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilecek.

    14 rampadan oluşan ve 1 bin 350 metre uzunluğundaki parkurda, 13 Mayıs Cumartesi günü sıralama antrenmanları yapılacak. Katılımcılar, 14 Mayıs Pazar günü ise iki etap halinde gerçekleştirilecek yarışta mücadele edecek.

    Şampiyonanın ikinci ayağında, MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc ve veteran sınıflarında yarışlar düzenlenecek.

    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:17
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