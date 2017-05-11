Türkiye Motokros Şampiyonası Fethiye'de
Türkiye Motokros Şampiyonası'nda ikinci ayak yarışları 13-14 Mayıs tarihlerinde Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapılacak.
Fethiye Orman Spor Kulübü tarafından organize edilecek ve 100 sporcunun katılacağı yarışlar, Esenköy Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilecek.
14 rampadan oluşan ve 1 bin 350 metre uzunluğundaki parkurda, 13 Mayıs Cumartesi günü sıralama antrenmanları yapılacak. Katılımcılar, 14 Mayıs Pazar günü ise iki etap halinde gerçekleştirilecek yarışta mücadele edecek.
Şampiyonanın ikinci ayağında, MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc ve veteran sınıflarında yarışlar düzenlenecek.
- 11 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:17
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
Toplam 18
Yorum
takvim 1 haziran hiç gelmesin getireceklerinide.
- Sivasspor 50 yaşında
Toplam 1
Yorum
mustafa Nice 50 Yıllara Tabiki Süper Ligde SİVAS SPORUM
- TFF yanıyor!
Toplam 2
Yorum
mustafa alemin kıralı YİĞİDO son hafta Malatya Sporu yener ve şampiyon olur demedi demeyin
Türkiye Motokros Şampiyonası Fethiye'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.