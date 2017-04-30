Bottas kariyerinin ilk zaferine ulaştı

Formula 1'de sezonun 4. mücadelesi, Rusya'nın Soçi kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 848 metrelik pistte, 52 tur üzerinden yapıldı. İlk 3 mücadeleyi, motor arızası yüzünden bitiremeyen McLaren-Honda pilotu Fernando Alonso, ısınma turu sırasında yaşadığı sorun nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Yarışa 3. sıradan başlayan Mercedes'ten Valtteri Bottas, startta ilk 2 sıradaki Ferrari sürücüleri Sebastian Vettel ve Kimi Raikkonen'i geçti. Renault'dan Jolyon Palmer ile Haas'tan Romain Grosjean arasındaki kaza sonrası piste giren güvenlik aracı, 3. turda pisti terk etti.

10 tur sonunda arkasındaki Vettel ile farkı 3 saniyenin üstüne taşıyan Bottas, 20. turda farkı 5 saniyeye çıkardı. Bottas, podyum iddiası bulunan pilotların "pit stop"larını tamamladığı 35. turda Vettel'in 4.5 saniye önünde liderliğini korudu.

İlerleyen bölümde arayı kapatan Vettel, 42. turda farkı 1.5 saniyeye indirse de önde kalmayı başaran Bottas,1.28.08.743'lük derecesiyle kariyerinin ilk birinciliğini elde etti.

Fin sürücünün 0.6 saniye arkasında bitiş çizgisine gelen Vettel 2'nci, liderin 11 saniye gerisindeki Raikkonen 3'üncü oldu.

Bu sonuçla puanını 86'ya yükselten pilotlar klasmanı lideri Vettel, yarışı 4. sırada bitiren Hamilton ile arasındaki farkı 13 puana çıkardı. İki sürücüyü, 63 puanla Bottas izledi.

Sezonun 5. yarışı İspanya Grand Prix'si, 14 Mayıs'ta yapılacak.

Rusya Grand Prix'sinde ilk 10'a giren pilotlar şunlar:

1. Valtteri Bottas (Mercedes)

2. Sebastian Vettel (Ferrari)

3. Kimi Raikkonen (Ferrari)

4. Lewis Hamilton (Mercedes)

5. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)

6. Sergio Perez (Force India-Mercedes)

7. Esteban Ocon (Force India-Mercedes)

8. Nico Hulkenberg (Renault)

9. Felipe Massa (Williams-Mercedes)

10. Carlos Sainz (Toro Rosso-Renault)



PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI



Rusya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası da şöyle oluştu:

Pilotlar klasmanı:

1. Sebastian Vettel (Almanya) - 86 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 73

3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 63

4. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 49

5. Max Verstappen (Hollanda) - 35



Takımlar klasmanı:

1. Mercedes - 136

2. Ferrari - 135

3. Red Bull - 57

4. Force India - 31

5. Williams - 18