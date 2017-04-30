Arjantin Rallisi'nde zafer Neuville'in
Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Arjantin'de düzenlenen 5. ayağını, Hyundai takımının Belçikalı pilotu Thierry Neuville kazandı.
Şampiyonanın 18 etaptan oluşan, 357,59 kilometre uzunluğundaki 5. yarışını, 3 saat 38 dakika 10.6 saniyede tamamlayan Neuville, bu sezon üst üste ikinci, kariyerinin 4'üncü ralli zaferine ulaştı.
M-Sport takımından Büyük Britanyalı Elfyn Evans, liderin 0.7 saniye arkasında 2'nci, takım arkadaşı Estonyalı Ott Tanak ise Neuville'in 29.9 saniye gerisinde 3'üncü oldu.
Dünya Ralli Şampiyonası'nın 6. ayağı, 18-21 Mayıs tarihlerinde Portekiz'de düzenlenecek.
Arjantin Rallisi'nin ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:
1. Sebastien Ogier: 102 puan
2. Jari-Matti Latvala: 86
3. Thierry Neuville: 84
4. Ott Tanak: 66
5. Daniel Sordo: 51
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:27
- Kocaman karmaşa
Toplam 13
Yorum
FB Aykut FB yi şampiyon yapması için takımda ALEX olması lazım. ALEX yok Aykut kendinden uzun santrafor almaz ve defans oynatır FB ye yazık olu
- 90+2'de 'Moussa Şov'
Toplam 10
Yorum
fb aleyhine hata varsa lehine daha çoktur geçen yıl aliyle fb hep kaybetti bu sene hep hazandı. çünkü hakemliği öğrendi. Kweuke yere düşüyor niye bakıyon ki sen aliden iyi mi bilecen
- Dursun Özbek'ten özeleştiri
Toplam 11
Yorum
efe senden gs ye artik hayir gelmez yapamadin isi ustasina birakmakta bir erdemdir
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