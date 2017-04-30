 Arjantin Rallisi'nde zafer Neuville'in – Fotomaç – 30 Nisan 2017
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    30 Nisan 2017, Pazar
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    Arjantin Rallisi'nde zafer Neuville'in

    Arjantin Rallisi'nde zafer Neuville'in

    Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Arjantin'de düzenlenen 5. ayağını, Hyundai takımının Belçikalı pilotu kazandı.

    Şampiyonanın 18 etaptan oluşan, 357,59 kilometre uzunluğundaki 5. yarışını, 3 saat 38 dakika 10.6 saniyede tamamlayan Neuville, bu sezon üst üste ikinci, kariyerinin 4'üncü ralli zaferine ulaştı.

    M-Sport takımından Büyük Britanyalı Elfyn Evans, liderin 0.7 saniye arkasında 2'nci, takım arkadaşı Estonyalı Ott Tanak ise Neuville'in 29.9 saniye gerisinde 3'üncü oldu.

    Dünya Ralli Şampiyonası'nın 6. ayağı, 18-21 Mayıs tarihlerinde Portekiz'de düzenlenecek.

    Arjantin Rallisi'nin ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

    1. Sebastien Ogier: 102 puan

    2. Jari-Matti Latvala: 86

    3. : 84

    4. Ott Tanak: 66

    5. Daniel Sordo: 51

    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:27
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