Formula 1'e rüşvet soruşturması
Formula 1'in Uluslararası Otomobil Federasyonu'na (FIA) yaptığı 3,9 milyon sterlinlik ödeme hakkında rüşvet soruşturması açıldı.
İngiliz televizyonu ITV tarafından hafta içi yapılan haberde, 2013 yılında yapılan anlaşma çerçevesinde Formula 1 ticari hak sahiplerinin, FIA'ya 3,9 milyon sterlin ödeme yaptığını gösteren belge ortaya çıkarıldı. Bunun üzerine İngiltere Kültür, Medya ve Spor Komitesi Başkanı Damian Collins tarafından belgenin incelemesi amacıyla Yolsuzlukla Mücadele Ofisi'ne yapılan başvuru, kabul edildi.
FIA ise yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu belgedeki miktarın kurallar gereği alındığını ve yasal olmayan bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.
- 28 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:17
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Toplam 10
Yorum
aslan hakemleri satın almasa bjk 9 puan gerideydi. adeletli dürüst olun yeter.
- Aboubakar el yakar
Toplam 5
Yorum
engin kesinlikle alinmali,hem genc hem dinamik, inanilmaz golleri var,biraz daha tecrürbelenirse, ´yakinda 20mio eder. sadece aldigi ücret fazla
- Kiralık aşk Burak
Toplam 15
Yorum
burak y. burak yılmaz yönetim tarafından 5 milyon eura ya satıldı .bu da böyle biline selçuk gibi beleşe kaçmadı.
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