Formula 1'de heyecan sürüyor
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Rusya'da koşulacak sezonun dördüncü yarışıyla devam edecek.
Sezonun ilk 3 etabında, Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel Avustralya ve Bahreyn'de birinciliği elde etmiş, Çin'deki yarışı ise Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton kazanmıştı.
Pilotlar ve takımlar klasmanı
Formula 1'de Rusya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar klasmanı:
1. Sebastian Vettel (Almanya) - 68 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 61
3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 38
4. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 34
5. Max Verstappen (Hollanda) - 25
Takımlar klasmanı:
1. Ferrari - 102
2. Mercedes - 99
3. Red Bull - 47
4. Force India - 17
5. Williams - 16
- 28 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:59
- Efes için zafer vakti
Toplam 1
Yorum
bjkli final four da aynı ülkenin 2 takımı kalması halinde birbirleri ile karşılaşmaları çok sıkıcı keşke finalde fenerle karşılaşsalardı HADİ EFES
- Paşa tokadı
Toplam 3
Yorum
erdal hala aykutmu yönetim.büyük takım hocası değil diyordum ama konyaya bile ufak kalıyor artık
- 10 numara seferi
Toplam 3
Yorum
ali gerçekten çok müthiş 27 maç 7 asist dalga mı geçiyolar.
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